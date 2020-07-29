Экономика
BFM.ruСбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%
Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
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Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
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Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
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Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
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Особое мнение: Константин Сонин
Со своим особым мнением сегодня выступает экономист Константин Сонин.
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Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал в интервью Сергею Шнурову об отсутствии сомнений в вопросе о необходимости вступить в должность.
CT news 19:12
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
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В зоне наводнения на севере Японии оказались 500 домов
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Финансы
В России вновь предупредили о «двойном обмане» в финансовых операциях
«В Сети публикуется много предложений от компаний, которые обещают помочь вернуть деньги гражданам, пострадавшим от мошеннических действий», — объяснил представитель Центробанка РФ.
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"Вашингтон" одержал победу над "Каролиной" в выставочном матче НХЛ.
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Трамп оценил необходимость защищать Германию от России
Президент США Дональд Трамп вновь пришел в недоумение, зачем США должны защищать Германию от России.
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В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом
Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
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Universal договорилась о показе фильма «Форсаж 9» в кинотеатрах
Американская компания Universal договорилась с сетью кинотеатров AMC о показах фильма «Форсаж 9». Об этом в среду, 29 июля, сообщила «Газета.ру».
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Volkswagen выплатил в США $9,8 млрд компенсаций по «дизельгейту»
Владельцам автомобилей Volkswagen и Porsche в США удалось добиться выплаты компенсации в размере более 9,8 млрд. долларов со стороны автопроизводителя.
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