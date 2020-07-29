Экономика
BFM.ruСбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%
Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Экономика
Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума
В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.
Известия 18:30
Наука
Создан перспективный имплантат для подключения мозга к компьютеру
Evo-rus.com 07:24
Происшествия
Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге
Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 08:58
Общество
Россияне потратили часть госпомощи для детей на погашение микрозаймов
Банк России подсчитал, что по итогам первого квартала 2020 года объем выданных населению микрозаймов составлял 177 млрд руб. В апреле — мае портфель сокращался, указал ЦБ, но не раскрыл конкретных значений.
РБК 22:00
Здоровье
Коронавирусом за 10 дней заболела 1 тыс. человек в Приморье
В Приморском крае менее чем за десять дней коронавирусом заболела одна тыс. человек.
EastRussia 22:00
Футбол
«Спартак» предложил Александру Кокорину трехлетний контракт
Московский футбольный клуб «Спартак» предложил нападающему «Зенита» Александру Кокорину трехлетний контракт.
Русская Планета 19:04
Политика
Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания
«В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности», — добавил мужчина, представленный в сюжете как «сотрудник группы А» («Альфа» — антитеррористическое подразделение КГБ Белоруссии).
РБК 19:33
Армия и оружие
Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter планы США перебросить часть своих военных к границам России.
РИА Новости 20:35
Общество
Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе
Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года.
Известия 17:02
Общество
В Минздраве рассказали об изменениях в медосмотре водителей
Работу над новым порядком получения медсправок планируется завершить в текущем году, позиции ведомств по изменениям в правилах медосвидетельствования для водителей схожи по ключевым вопросам.
RT на русском 21:10
Здоровье
Медики назвали простой продукт, снижающий шансы умереть от инфаркта
Ранее UfacityNews.ru писал, что прививки от гриппа могут снизить риск инфаркта и инсульта у пожилых людей.
UfacityNews.ru 03:55
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Энергетика
В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры
Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
Газета.Ru 12:20
Финансы
В России вновь предупредили о «двойном обмане» в финансовых операциях
«В Сети публикуется много предложений от компаний, которые обещают помочь вернуть деньги гражданам, пострадавшим от мошеннических действий», — объяснил представитель Центробанка РФ.
REGNUM 20:51
Общество
Дегтярев обещает усилить контроль за дотациями в хабаровский бюджет
Как сообщает канал RTVI, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заверил, что намерен усилить контроль за расходом трансфертов из федеральной казны в бюджет региона.
Московский Комсомолец 19:37
Политика
Польша заявила о проблемах у России из-за C-400
Приостановка поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» из России в КНР может быть вызвана не введенными из-за коронавируса ограничениями, китайско-индийским конфликтом рядом с границей, сообщает польский портал Defence24.
Live24 05:29
Экономика
Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru 21:35
Киберспорт
В Epic Games Store появились достижения
Достижения появились в Kingdom Come: Deliverance, ARK: Survival Evolved, Death Stranding, Killing Floor 2, Satisfactory и других тайтлах.
CyberSport.ru 18:05
Происшествия
На заводе по производству СПГ в Техасе прогремел взрыв
Российская газета 20:31
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
Происшествия
Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата
Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM 27 июля в 03:39
Политика
Особое мнение: Константин Сонин
Со своим особым мнением сегодня выступает экономист Константин Сонин.
Эхо Москвы 12:48
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости 15:52
Общество
Режим повышенной готовности продлён в Приморье до середины августа
Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 14 августа включительно, соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Владивосток-Новости 07:38
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Армия и оружие
На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»
Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
Газета.Ru 12:51
Шоу-бизнес
Александр Ревва резко сменил имидж
Bimru.ru 14:15