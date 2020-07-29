Экономика

BFM.ruBFM.ruСбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
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Новости на «России 24». Сбербанк инвестирует в Rambler Group еще 2 миллиарда рублей

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Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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На заводе по производству СПГ в Техасе прогремел взрыв

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Илон Маск назвал машины Tesla «слишком дорогими»

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В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

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Госкорпорация уточнила, что решение принято в связи с необходимостью дополнительных проверок узлов и агрегатов Ракета должна вывести на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-103" и "Экспресс-80".
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Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение

"Сегодня моему подзащитному Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции", - рассказал собеседник агентства.
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«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области

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Газета.Ru 27 июля в 14:20
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Бывший генеральный директор подмосковных "Химок" Василий Иванов прокомментировал свое увольнение из клуба, передает "СЭ".
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
РИА Новости 18:47
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

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BFM.ru вчера в 12:50
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Армия и оружие

Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".
РИА Новости 17:51
Общество

Bloomberg назвал новую угрозу для экономики США

Снижение рождаемости в США создаст новые проблемы для американской экономики после окончания пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
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Меган Фокс закрутила роман с рэпером Machine Gun Kelly

Американская актриса Меган Фокс и рэпер Колсон Бэйкер, более известный как Machine Gun Kelly, закрутили роман.
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Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54
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Общество

The Guardian сообщила о тысяче детей суррогатных матерей, застрявших в России

Порядка 1 тыс. младенцев, родившихся у суррогатных матерей в России, не могут покинуть страну из-за закрытых границ в связи с пандемией коронавируса COVID-19, пишет The Guardian со ссылкой на результаты собственного расследования.
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Россия хочет сохранить свои позиции на мировом энергетическом рынке и стать новой водородной державой.
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Месси стал лидером по числу незабитых пенальти в XXI веке

Капитан «Барсы» Лионель Месси оказался лидером в рейтинге футболистов, который больше других не забили пенальти в XXI веке.
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Эксперт рассказал об опасности голосовых ассистентов

Консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Александр Рогозин в разговоре с РИА "Новости" рассказал об опасности голосовых помощников.
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Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

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Продюсер считает, что "не по-мужски — обсуждать гонорар артиста" Юрий Лоза недавно высказался о гонорарах Лолиты Милявской — известно, что артситка получает за свои выступления около сорока тысяч евро.
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Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
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Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

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Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
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В России планируется запретить использование подержанных автодеталей

Например, запретят применять бывшие в употреблении модули подушек безопасности и датчики их срабатывания, а также рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления.
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В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
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