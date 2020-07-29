Экономика
BFM.ruСбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%
Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:29, Ашберн
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Культура
Большой театр отправляется на фестиваль оперы и балета «Херсонес»
Россия – Культура 27 июля в 05:16
Авто
Илон Маск назвал машины Tesla «слишком дорогими»
Илон Маск заявил, что автомобили, которые Тесла сейчас выпускает, все еще слишком дороги.
За рулем вчера в 04:18
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесён на 31 июля из-за новых проверок
Госкорпорация уточнила, что решение принято в связи с необходимостью дополнительных проверок узлов и агрегатов Ракета должна вывести на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-103" и "Экспресс-80".
Интерфакс 10:37
Происшествия
Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение
"Сегодня моему подзащитному Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 09:21
Политика
Директор Google опроверг сотрудничество с китайскими военными
Google не сотрудничает с китайскими военными, заявил директор корпорации Сундар Пичаи 29 июля во время слушаний в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.
ИА Красная Весна 16:15
Здоровье
«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку.
Газета.Ru 27 июля в 14:20
Футбол
Уволенный гендиректор «Химок»: предположу, мне не простили выход в РПЛ
Бывший генеральный директор подмосковных "Химок" Василий Иванов прокомментировал свое увольнение из клуба, передает "СЭ".
Газета.Ru 12:43
Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
РИА Новости 18:47
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Армия и оружие
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".
РИА Новости 17:51
Общество
Bloomberg назвал новую угрозу для экономики США
Снижение рождаемости в США создаст новые проблемы для американской экономики после окончания пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
ФАН 16:56
Шоу-бизнес
Меган Фокс закрутила роман с рэпером Machine Gun Kelly
Американская актриса Меган Фокс и рэпер Колсон Бэйкер, более известный как Machine Gun Kelly, закрутили роман.
Lenta.ru 19:30
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54
Общество
The Guardian сообщила о тысяче детей суррогатных матерей, застрявших в России
Порядка 1 тыс. младенцев, родившихся у суррогатных матерей в России, не могут покинуть страну из-за закрытых границ в связи с пандемией коронавируса COVID-19, пишет The Guardian со ссылкой на результаты собственного расследования.
Интерфакс 17:26
Энергетика
Handelsblatt: Россия планирует стать водородной державой
Россия хочет сохранить свои позиции на мировом энергетическом рынке и стать новой водородной державой.
Политическая Экспертиза 05:47
Футбол
Месси стал лидером по числу незабитых пенальти в XXI веке
Капитан «Барсы» Лионель Месси оказался лидером в рейтинге футболистов, который больше других не забили пенальти в XXI веке.
ProstoProSport 01:05
Технологии
Эксперт рассказал об опасности голосовых ассистентов
Консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Александр Рогозин в разговоре с РИА "Новости" рассказал об опасности голосовых помощников.
РЕН ТВ 20:16
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал Лозу за слова о Лолите
Продюсер считает, что "не по-мужски — обсуждать гонорар артиста" Юрий Лоза недавно высказался о гонорарах Лолиты Милявской — известно, что артситка получает за свои выступления около сорока тысяч евро.
WomanHit.ru 13:53
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Кино
Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино
Что происходит вчера в 03:29
Экономика
Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:20
Авто
В России планируется запретить использование подержанных автодеталей
Например, запретят применять бывшие в употреблении модули подушек безопасности и датчики их срабатывания, а также рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления.
Тарантас Ньюс 15:19
Общество
Сын правозащитницы Ольги Романовой обвинил ее в краже своей квартиры
Сын главы фонда "Русь сидящая" правозащитницы Ольги Романовой Дмитрий Романов обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении его матери по статьям о мошенничестве и хищении имущества.
Газета.Ru 14:24
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
CT news вчера в 14:15
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38