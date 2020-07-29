Экономика

BFM.ruBFM.ruСбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
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Новости на «России 24». Сбербанк инвестирует в Rambler Group еще 2 миллиарда рублей

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