Экономика

BFM.ruBFM.ruСбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
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Новости на «России 24». Сбербанк инвестирует в Rambler Group еще 2 миллиарда рублей

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Газета.Ru02:35

Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

ТАСС02:19

Сбербанк получит контроль в Rambler Group

Коммерсантъ06:18

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей

Банки.ру02:07
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В Конгрессе США обвинили технологические компании в игре на демократов

Вашингтон, 30 июля 2020, 01:47 — REGNUM На слушаниях в палате представителей Конгресса США, посвящённых борьбе с монополизмом в интернете, республиканцы обвинили американские технологические компании в подыгрывании демократам.
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Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
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Kyivstoner был забанен на Twitch

Альберт Васильев на своем канале освещает Dota 2, CS:GO и GTA 5, в среднем его смотрит около одной тысячи зрителей.
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Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников

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В Казахстане продлят карантин из-за COVID-19 еще на две недели

Отмечается, что карантин поручили продлить для «дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах».
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Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий

"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.
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Кандидатов в президенты Белоруссии срочно пригласили в ЦИК на встречу с председателем комиссии Лидией Ермошиной.
Городовой 14:37
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Политика

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
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Общество

В Хабаровске впервые арестовали участника митинга в поддержку Фургала

Компания вчера в 08:48
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
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Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:11
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Политика

МВД Белоруссии напомнило об ответственности Telegram-каналов за посты

Администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за все действия, которые они совершают в сети, в том числе, совершая призывы к нарушению порядка.
РБК 18:01
Киберспорт

В Epic Games Store появились достижения

Достижения появились в Kingdom Come: Deliverance, ARK: Survival Evolved, Death Stranding, Killing Floor 2, Satisfactory и других тайтлах.
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В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
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Футбол

Нападающий «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА

REGNUM 15:39
Футбол

«Металлург» в Кубке страны может сыграть со старейшим клубом России

Липецкий «Металлург» начнёт выступление в этом турнире в среду, 19 августа, со стадии 1/128 финала.
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Экономика

Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:20
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Общество

Число умерших от коронавируса в США превысило 150 тысяч

В США от COVID-19 умерли 150,1 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 18:29
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Шоу-бизнес

Бывшая участница «Уральских пельменей» нашла новую работу

Актриса и бывшая участница коллектива "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала об участии в съёмках нового проекта в своем Instagram.
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Армия и оружие

Глава Пентагона назвал цель переброски военных ближе к границам России

США перебросят часть военных ближе к границам России для ее "сдерживания", заявил глава Пентагона Марк Эспер.
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
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Наука

Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны

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Хоккей

Овечкин оформил дубль в контрольном матче с «Каролиной»

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МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
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Финансы

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:36
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Шоу-бизнес

Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе

Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года.
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72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа

Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
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Общество

Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР

Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
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Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал Лозу за слова о Лолите

Продюсер считает, что "не по-мужски — обсуждать гонорар артиста" Юрий Лоза недавно высказался о гонорарах Лолиты Милявской — известно, что артситка получает за свои выступления около сорока тысяч евро.
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В России заметили Skoda Octavia нового поколения

Можно предположить, что новая модель проходит дорожные тесты перед сертификацией в Российской Федерации.
Car.ru 27 июля в 06:47
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