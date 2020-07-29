Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.

Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

Общество Россиян предупредили об опасности горячей еды Гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью радио Sputnik предупредил россиян об опасности горячей еды, заявив, что человеческий организм не приспособлен к употреблению горячей пищи, однако может к ней адаптироваться. 1

Политика Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну". 1,2K

Общество В России планируют ввести алкозамки для автомобилей Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ". 1,7K

Происшествия Старушка дважды «воскресала» на собственных похоронах В Зимбабве 99-летняя женщина дважды «воскресала», когда ее пытались похоронить. Об этом сообщает сайт Bulawayo 24.

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми. 1,1K

Футбол Президент «Атлетико» подтвердил интерес «Челси» к Яну Облаку Глава мадридского «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на информацию английских СМИ о переговорах с «Челси» по трансферу голкипера Яна Облака.

Политика За что в Белоруссии задержали 33 гражданина РФ В среду, 29 июля, белорусское агентство «Белта» взорвало информационную бомбу: под Минском задержаны 32 участника российской частной военной компании, которые собирались дестабилизировать обстановку в стране в предвыборный период.

Общество Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей. 5

Здоровье Коронавирусом за сутки заболели 57 человек в Якутии В Якутии за последние сутки коронавирус обнаружили у 57 человек. Общее количество заболевших возросло до 5 671. 6

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1,8K

Космос Пуск ракеты «Протон-М» перенесён на 31 июля из-за новых проверок Госкорпорация уточнила, что решение принято в связи с необходимостью дополнительных проверок узлов и агрегатов Ракета должна вывести на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-103" и "Экспресс-80". 16

Футбол «Брентфорд» вышел в финал плей-офф за право играть в АПЛ "Брентфорд" вышел в финал плей-офф за право играть в Английской премьер-лиге (АПЛ), обыграв по сумме двух матчей "Суонси".

Политика Особое мнение: Константин Сонин Со своим особым мнением сегодня выступает экономист Константин Сонин.

Наука Ученые выяснили, где были добыты камни для второго кольца Стоунхенджа Лишь пять лет назад геологи проанализировали химический и минеральный состав "голубых камней" из центральной части Стоунхенджа и обнаружили, что их завезли на юг Англии из западных уголков Уэльса.