Экономика
BFM.ruСбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%
Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
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Общество
Россиян предупредили об опасности горячей еды
Гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью радио Sputnik предупредил россиян об опасности горячей еды, заявив, что человеческий организм не приспособлен к употреблению горячей пищи, однако может к ней адаптироваться.
Lenta.ru 19:27
Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
РИА Новости 18:47
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12
Происшествия
Старушка дважды «воскресала» на собственных похоронах
В Зимбабве 99-летняя женщина дважды «воскресала», когда ее пытались похоронить. Об этом сообщает сайт Bulawayo 24.
Lenta.ru 19:00
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Футбол
Президент «Атлетико» подтвердил интерес «Челси» к Яну Облаку
Глава мадридского «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на информацию английских СМИ о переговорах с «Челси» по трансферу голкипера Яна Облака.
ProstoProSport вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости 07:44
Армия и оружие
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае
В Baijiahao прокомментировали оснащение боевых кораблей России. Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае.
Piter.tv 04:18
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
Политика
За что в Белоруссии задержали 33 гражданина РФ
В среду, 29 июля, белорусское агентство «Белта» взорвало информационную бомбу: под Минском задержаны 32 участника российской частной военной компании, которые собирались дестабилизировать обстановку в стране в предвыборный период.
Комсомольская правда 17:45
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
Общество
Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей
В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей.
Известия 09:18
Здоровье
Коронавирусом за сутки заболели 57 человек в Якутии
В Якутии за последние сутки коронавирус обнаружили у 57 человек. Общее количество заболевших возросло до 5 671.
EastRussia вчера в 23:23
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Американские астрономы говорят, что небесное тело 2009 PQ1 диаметром 84-190 метров из группы «Аполлонов» максимально приблизится к нам уже пятого августа.
Evo-rus.com 06:27
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесён на 31 июля из-за новых проверок
Госкорпорация уточнила, что решение принято в связи с необходимостью дополнительных проверок узлов и агрегатов Ракета должна вывести на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-103" и "Экспресс-80".
Интерфакс 10:37
Политика
В Минск начали стягивать войска
В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами.
Lenta.ru 11:51
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Ведомости вчера в 07:56
Происшествия
В Якутии дочь полицейского похвасталась ездой без прав. МВД отреагировало на ситуацию
В Якутии девушка похвасталась своей возможностью ездить на машине без водительского удостоверения.
ФедералПресс 19:07
Здоровье
В Подмосковье за полгода смертность от онкологии уменьшилась на 10%
За шесть месяцев этого года смертность от злокачественных новообразований в Подмосковье уменьшилась на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Вести Подмосковья 07:14
Футбол
«Брентфорд» вышел в финал плей-офф за право играть в АПЛ
"Брентфорд" вышел в финал плей-офф за право играть в Английской премьер-лиге (АПЛ), обыграв по сумме двух матчей "Суонси".
Газета.Ru 16:58
Политика
Особое мнение: Константин Сонин
Со своим особым мнением сегодня выступает экономист Константин Сонин.
Эхо Москвы 12:48
Наука
Ученые выяснили, где были добыты камни для второго кольца Стоунхенджа
Лишь пять лет назад геологи проанализировали химический и минеральный состав "голубых камней" из центральной части Стоунхенджа и обнаружили, что их завезли на юг Англии из западных уголков Уэльса.
ТАСС Наука 14:00
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
Культура
Объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»
В США обнародовали список номинантов на получение престижной американской телевизионной премии «Эмми».
Shraibikus News 04:27
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26