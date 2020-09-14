Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

Опережающий рост цен на новостройки в Сбербанке связывают с мерами поддержки, принятыми по время пандемии, и прежде всего с программой льготной ипотеки под 6,5%, которая действует для покупки квартир на первичном рынке.В источнике
Подробнее о событии
ФАН

Россиянам рассказали, когда подешевеют квартиры в новостройках

ФАНвчера в 11:55
АБН

Стали известны возможные сроки снижения цен на новостройки

АБН06:34
Невские Новости

Эксперт по недвижимости рассказала, когда снизятся цены на новостройки

Невские Новостивчера в 12:03
РБК

Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

РБК07:07
Народные новости

Эксперт спрогнозировал снижение цен на жилье в России

Народные новостивчера в 11:13
URA.Ru

Объявлено, когда подешевеют квартиры в российских новостройках

URA.Ruвчера в 10:23
Комсомольская правда

«Пик ипотечного бума придется на октябрь»: прогноз цен на жилье до конца 2020 года

Комсомольская правдавчера в 06:12

Цепкало назвал способ лишить белорусскую милицию зарплаты

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что противники нынешней власти должны приветствовать ослабление белорусской экономики для того, чтобы режим не смог выплачивать зарплаты милиционерам.
Цепкало назвал способ лишить белорусскую милицию зарплаты
РБК05:25
161

Паспорт главы католиков Белоруссии признали недействительным

Государственный пограничный комитет Белоруссии объяснил главе католической архиепархии, митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу отказ во въезде в страну тем, что его паспорт был признан недействительным.
Коммерсантъ06:36

Необычный способ приготовления томатов повышает их полезные свойства

Употребление овоща в сыром виде обогатит организм человека витамином Е. Однако ученые обнаружили, что слегка поджаренный в раскаленном масле помидор обладает более высокими антиоксидантными свойствами.
Слово и Дело05:08
11