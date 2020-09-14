Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки
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Опережающий рост цен на новостройки в Сбербанке связывают с мерами поддержки, принятыми по время пандемии, и прежде всего с программой льготной ипотеки под 6,5%, которая действует для покупки квартир на первичном рынке.В источнике
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