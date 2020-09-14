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Ведомости
Ведомости

Сбербанк сообщил о росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки

В Сбербанке добавили, что льготная ипотека действует только для новостроек, «из-за чего рост спроса и цены здесь происходит опережающими темпами». В 23 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, цены выросли на более чем 10%.В источнике
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Forbes

Цены на квартиры в новостройках подскочили из-за льготной ипотеки

Forbes08:23
Ведомости

Сбербанк сообщил о росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки

Ведомости08:10
ФАН

Россиянам рассказали, когда подешевеют квартиры в новостройках

ФАНвчера в 11:55
РБК

Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

РБК07:07
Народные новости

Эксперт спрогнозировал снижение цен на жилье в России

Народные новостивчера в 11:13
URA.Ru

Объявлено, когда подешевеют квартиры в российских новостройках

URA.Ruвчера в 10:23
Комсомольская правда

«Пик ипотечного бума придется на октябрь»: прогноз цен на жилье до конца 2020 года

Комсомольская правдавчера в 06:12

Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух — воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует его РИА Новости.
Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету
REGNUM01:41
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Правительство ФРГ сообщило о начале проверки ОЗХО проб Навального

Официальный представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц-Йоханнсен сообщил 9 сентября, что результаты исследований лаборатории бундесвера, по которым в биоматериалах Навального обнаружили следы яда из группы «Новичок», переданы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
РБК08:32
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Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:46
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Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.
Интерфакс08:00

Дерби-близнецы: Влашич решает, Акинфеев тащит, Максименко ошибается. Рабинер — о победе ЦСКА над «Спартаком»

По инерции до 61-й минуты "Спартак" еще создал пару моментов — сначала мощно, но чуть неточно пробил издали Умяров, а затем Джикия в жесточайшем и при этом чистом подкате отобрал мяч у Влашича, сам прошел и ударил низом.
Спорт-Экспресс04:30

Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новости08:24

Лаутаро Мартинес рассчитывает перейти в «Барселону»

Мартинес в свою очередь следит за ходом переговоров сине-гранатовых с "нерадзурри" относительно его возможного трансфера - известно, что каталонцы подключили к процессу агента Жорже Мендеша и рассчитывают сбить цену со €100 млн, которые "Интер" просит за своего игрока.
Газета.Ru03:54