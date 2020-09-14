Сбербанк сообщил о росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки
Смотрите также
Фильм Кончаловского завоевал спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей
Спасатели сняли мужчину с крыши Александро-Невской лавры в Петербурге
Огненный смерч пронесся над Калифорнией
ЕС отказался признавать итоги выборов в Крыму
Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Собянин: Вводить новые ограничительные меры в Москве не планируется
Прилучный и Карпович переехали в четырехэтажный особняк
Врач указал на расхождение данных в деле Навального
Стала известна реакция добровольцев на российскую вакцину от COVID-19
Пашаев сообщил об окончательном отказе Ефремова от его услуг
ЦСКА нанес «Спартаку» первое поражение в сезоне чемпионата России
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
Глава штаба ВВС США Браун призвал готовиться к большой войне
Макрон рассказал Путину о результатах проб Навального
Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко
Стала известна реакция добровольцев на российскую вакцину от COVID-19
Собянин: Вводить новые ограничительные меры в Москве не планируется
«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей
Новый глава правящей партии Японии высказался о принадлежности Курил
«Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн
Неймар обвинил футболиста «Марселя» в проявлении расизма
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok
Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России
В Сбербанке добавили, что льготная ипотека действует только для новостроек, «из-за чего рост спроса и цены здесь происходит опережающими темпами». В 23 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, цены выросли на более чем 10%.В источнике
Подробнее о событии
«Пик ипотечного бума придется на октябрь»: прогноз цен на жилье до конца 2020 года
Комсомольская правдавчера в 06:12