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РБК
РБК

Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

Опережающий рост цен на новостройки в Сбербанке связывают с мерами поддержки, принятыми по время пандемии, и прежде всего с программой льготной ипотеки под 6,5%, которая действует для покупки квартир на первичном рынке.В источнике
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Народные новости

Эксперт спрогнозировал снижение цен на жилье в России

Народные новостивчера в 11:13
АБН

Стали известны возможные сроки снижения цен на новостройки

АБН06:34
Невские Новости

Эксперт по недвижимости рассказала, когда снизятся цены на новостройки

Невские Новостивчера в 12:03
ФАН

Россиянам рассказали, когда подешевеют квартиры в новостройках

ФАНвчера в 11:55
РБК

Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

РБК07:07
URA.Ru

Объявлено, когда подешевеют квартиры в российских новостройках

URA.Ruвчера в 10:23
Комсомольская правда

«Пик ипотечного бума придется на октябрь»: прогноз цен на жилье до конца 2020 года

Комсомольская правдавчера в 06:12

Бочаров провел оперативное совещание по работе системы здравоохранения

Губернатор Волгоградской области провел видеоселекторное совещание, в ходе которого сверил работу медучреждений, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией и гриппом, а также снабжение системы здравоохранения и аптек нашего региона противовирусными препаратами и средствами санитарной защиты.
Волгоградская правда03:39
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Тимати оставил Решетову в элитной квартире

Известный российский хип-хоп исполнитель, продюсер и предприниматель Тимати после расставания оставил своей бывшей неофициальной супруге Анастасии Решетовой пентхаус, расположенный в одной из столичных высоток.
Lenta.ru05:45
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Кабмин Украины утвердил проект бюджета на 2021 год с дефицитом 6% ВВП

"Сегодня, согласно графику подготовки проекта бюджета на 2021 год, было заседание правительства, на котором проект бюджета утвержден и передан в Верховную раду", — сказал Марченко на брифинге, трансляция велась на YouTube-канале кабмина.
ПРАЙМ06:40

Лаборатории и ОЗХО брали пробы у Навального самостоятельно

Все лаборатории, включая шведскую, французскую и лабораторию Организации по запрещению химоружия ОЗХО, брали пробы у Алексея Навального самостоятельно, сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар.
Интерфакс07:13
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В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»

Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
Российская газета02:13
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