Экономика
ТАСССбербанк в 2018-2019 гг. предотвратил хищение средств клиентов на сумму 67 млрд руб
Сбербанк за 2018-2019 гг. предотвратил хищения со стороны кибермошенников средств клиентов на сумму около 67 млрд руб. Об этом говорится в материалах банка ко Дню аналитика. За первое полугодие 2019 г. Сбербанк подвергся около 2 тыс. кибератакам, следует из материалов.
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Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Экономика
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
У российского правительства на получается побороть бедность среди населения, поэтому граждане только мечтают о заработной плате в 50 тысяч рублей.
Наука
Новая система с помощью звуковых волн улавливает волокна синтетической ткани и микропластик из воды
Перед разделителем установлено пьезоэлектрическое устройство, которое генерирует звуковые волны, — а те, в свою очередь, создают фильтр для частиц микропластика, пропуская чистую воду без примесей.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Общество
Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России
Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
Общество
На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков
Сегодня, 10 декабря, в одной из клиник Германии скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Гаджеты
Intel обещает освоить 1,4-нм техпроцесс к 2029 году
Например, если 5-нм техпроцесс будет освоен к 2023 году, то к 2029 году компания рассчитывает перейти к 1,4-нм технологии.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский заставил двух своих подчиненных вырезать снежинки из бумаги.
Футбол
Анчелотти покинул пост главного тренера «Наполи»
Карло Анчелотти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальной странице команды в Twiter.
Армия и оружие
Пентагон прекратил подготовку военных курсантов из Саудовской Аравии
Ранее в агентстве Associated Press сообщили о решении властей временно приостановить занятия по летной подготовке для более чем 300 студентов из Саудовской Аравии, которые изучают военную авиацию.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным военным учениям с силами НАТО, заявил начальник генерального штаба ВС страны Олег Белоконев.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.
Хоккей
Артемий Панарин: Я запомнил пару крысенышей – российских журналистов
Может Панарин назовет крысенышем и Кавокина, раз он отказывает журналистам в неудобных вопросах.
Технологии
Windows 7 будет настаивать обновиться до Windows 10
В последнем обновлении для Windows 7 появилось полноэкранное окно, которое предлагает обновиться до Windows 10.
Политика
Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
Шоу-бизнес
После инсульта Николай Носков довел до слез зрителей на концерте
Политика
Лавров: США уже не остановят «Северный поток-2»
Сергей Лавров провёл в США переговоры с президентом Дональдом Трампом и госсекретарём Майком Помпео.
Происшествия
На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар
В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Экономика
Миллиардер Араз Агаларов займется выращиванием рыбы
Компания «Лотофиш» (на 90% принадлежит АО «Крокус» Араза Агаларова) победила на торгах по продаже имущества Лотошинского рыбокомбината в Подмосковье.
Общество
Гуцериев и «Сафмар» подали в суд на издателя Forbes в России
Суть претензий истцов к издателю Forbes в материалах картотеки не раскрывается, однако в октябре 2019 года группа «Сафмар» заявляла о возможности подать иск о защите деловой репутации после публикации Forbes статьи о наличии у компаний группы, связанных с семьей Михаила Гуцериева, долга в 1 трлн руб.
Происшествия
Предполагаемый убийца сумел выбраться из стеклянной клетки в суде Москвы
Обвиняемый в убийстве сестры сумел выбраться из стеклянной клетки в зале судебных заседаний.
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения цели «Калибром» в Черном море
Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр».
Экономика
Сбербанк рефинансирует ипотеку для клиентов в 2020 году
Руководство Сбербанка заявило о намерении ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в следующем году.
Экономика
Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Происшествия
Семья волгоградских врачей погибла в аварии под Воронежем
9 декабря в Волгограде Олег Соловьёв отметил свой 60-летний юбилей. 10 декабря семья Соловьёвых отправилась на отдых.