Экономика

ТАССТАСССбербанк в 2018-2019 гг. предотвратил хищение средств клиентов на сумму 67 млрд руб

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Сбербанк за 2018-2019 гг. предотвратил хищения со стороны кибермошенников средств клиентов на сумму около 67 млрд руб. Об этом говорится в материалах банка ко Дню аналитика. За первое полугодие 2019 г. Сбербанк подвергся около 2 тыс. кибератакам, следует из материалов.
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