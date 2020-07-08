Финансы
ИнтерфаксСбербанк в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17%
Сбербанк России в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17% по сравнению с июнем 2019 года - до 62,3 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации. За первое полугодие банк заработал 337,5 млрд рублей чистой прибыли, что на 24% меньше результата за аналогичный период 2019 года.
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Происшествия
В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым
Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 06:02
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
Общество
Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене
По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru вчера в 17:26
Финансы
Официальный курс евро на четверг снизился на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 1,06 рубля - до 80,4062 рубля, курс доллара опустился на 93,4 копейки - до 71,2379 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:39
Общество
Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»
Газета.Ru вчера в 11:51
Гаджеты
TCL создала дисплей для смартфонов с динамическим изменением частоты обновления
Компания CSOT (China Star Optoelectronics Technology), являющаяся подразделением TCL, разработала дисплей для смартфонов, способный динамически изменять частоту обновления.
3DNews 05:00
Общество
Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове стартовал высокий курортный сезон, номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента забронированы до сентября.
РИА Новости 06:37
Авто
Audi представил новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron
Концепт-кар Audi Q4 Sportback e-tron демонстрирует, как будет выглядеть серийный купеобразный кроссовер, который должен появиться уже в следующем году.
Evo-rus.com 02:39
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Общество
В российских школах могут появиться уроки семейных ценностей
Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что в российских школах, лицеях и гимназиях могут повиться уроки семейных ценностей, так как это «необходимо для комплексного улучшения положения семей», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:41
Общество
«Аэрофлот» отверг обвинения в отказе вывезти кошек и собак из Китая
Инфо24 вчера в 09:22
Шоу-бизнес
СМИ выяснили, что у Дмитрия Нагиева есть тайная дочь
Утверждается, что "тайную дочь" актера зовут Мира, и, хотя с ее матерью Нагиев не связан "штампиком в паспорте", ребенка он признал и даже дал девочке свою фамилию.
Российская газета 06:04
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Совфед одобрил закон об упрощении получения гражданства России
Совет Федерации одобрил закон об упрощенном получении гражданства России всеми иностранцами, чьи дети уже имеют российские паспорта и достигли совершеннолетия, а также об обязательной государственной дактилоскопической регистрации для иностранцев, приобретающих российское гражданство.
Газета.Ru 06:46
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 06 июля в 08:25
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com вчера в 05:29
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Космос
Компания SpaceX намерена запустить на орбиту очередную партию спутников Starlink
Ранее сообщалось, что в этом году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а в следующем будет охвачена почти вся планета.
Эхо Москвы вчера в 20:06
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости вчера в 08:56
Политика
В Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля
В Кремле не обсуждают инициативу о возможности переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля.
Life.ru 06:22
Армия и оружие
Генерал США: Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ
Если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
Газета.Ru 06:39
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» из-за слов о Дзюбе
Московский "Спартак" направил жалобу в РФС после высказываний генерального директора "Зенита" Александра Медведева.
Российская газета 06:48
Общество
Новым министром здравоохранения Самарской области назначен Армен Бенян
8 июля было объявлено о назначении на должность министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.
Неслухи.рф 06:45
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем отдыхают на Черном море
Популярный певец Сергей Лазарев не стал исключением. Компанию ему составил Алекс Малиновский.
Что происходит 05:07
Экономика
Инвесторы из Европы купили бонды мафии. Группировка заработала €1 млрд
В период с 2015 по 2019 год международные инвесторы потратили около €1 млрд на покупку облигаций, связанных с самой влиятельной итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета».
РБК 04:02