Сбербанк России в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17% по сравнению с июнем 2019 года - до 62,3 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации. За первое полугодие банк заработал 337,5 млрд рублей чистой прибыли, что на 24% меньше результата за аналогичный период 2019 года.

Сбербанк в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17%

Происшествия В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. 10

Общество Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии. 441

Финансы Официальный курс евро на четверг снизился на рубль Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 1,06 рубля - до 80,4062 рубля, курс доллара опустился на 93,4 копейки - до 71,2379 рубля, следует из данных Банка России. 1

Гаджеты TCL создала дисплей для смартфонов с динамическим изменением частоты обновления Компания CSOT (China Star Optoelectronics Technology), являющаяся подразделением TCL, разработала дисплей для смартфонов, способный динамически изменять частоту обновления.

Общество Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове стартовал высокий курортный сезон, номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента забронированы до сентября.

Общество В российских школах могут появиться уроки семейных ценностей Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что в российских школах, лицеях и гимназиях могут повиться уроки семейных ценностей, так как это «необходимо для комплексного улучшения положения семей», передает РИА Новости.

Шоу-бизнес СМИ выяснили, что у Дмитрия Нагиева есть тайная дочь Утверждается, что "тайную дочь" актера зовут Мира, и, хотя с ее матерью Нагиев не связан "штампиком в паспорте", ребенка он признал и даже дал девочке свою фамилию.

Общество Совфед одобрил закон об упрощении получения гражданства России Совет Федерации одобрил закон об упрощенном получении гражданства России всеми иностранцами, чьи дети уже имеют российские паспорта и достигли совершеннолетия, а также об обязательной государственной дактилоскопической регистрации для иностранцев, приобретающих российское гражданство.

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого. 888

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 241

Космос Компания SpaceX намерена запустить на орбиту очередную партию спутников Starlink Ранее сообщалось, что в этом году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а в следующем будет охвачена почти вся планета.

Политика В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 1,2K

Политика Медведев назван вероятным преемником Путина Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов. 130