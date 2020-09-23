Моя земля 4

Осенью 2019 года были обнаружены нарушения, допущенные подрядчиками при расчистке озера Манжерок и строительстве системы оснежения на курорте, не запущенной в срок. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк обратился в правоохранительные органы в связи с этими нарушениями.