Сбербанк вложит в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей
Осенью 2019 года были обнаружены нарушения, допущенные подрядчиками при расчистке озера Манжерок и строительстве системы оснежения на курорте, не запущенной в срок. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк обратился в правоохранительные органы в связи с этими нарушениями.В источнике
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Сбербанк вложит четыре миллиарда рублей в развитие алтайского курорта «Манжерок»
Общественное телевидение Россиивчера в 10:26
Сбербанк до 2024г вложит в развитие курорта «Манжерок» на Алтае 4 млрд руб. - власти
Интерфакс - Россиявчера в 04:18