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Сбербанк вложит в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей

Осенью 2019 года были обнаружены нарушения, допущенные подрядчиками при расчистке озера Манжерок и строительстве системы оснежения на курорте, не запущенной в срок. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк обратился в правоохранительные органы в связи с этими нарушениями.В источнике
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Общественное телевидение России

Сбербанк вложит четыре миллиарда рублей в развитие алтайского курорта «Манжерок»

Общественное телевидение Россиивчера в 10:26
Известия

Сбербанк вложит в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей

Известиявчера в 02:10
Pravda.Ru

Сбербанк инвестирует в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей

Pravda.Ruвчера в 08:26
АК&М

Сбербанк модернизирует всесезонный курорт «Манжерок»

АК&Мвчера в 05:34
Интерфакс

Сбербанк инвестирует в «Манжерок» 4 млрд рублей

Интерфаксвчера в 05:38
Интерфакс - Россия

Сбербанк до 2024г вложит в развитие курорта «Манжерок» на Алтае 4 млрд руб. - власти

Интерфакс - Россиявчера в 04:18
REGNUM

Греф пообещал развивать курорт Манжерок на Алтае

REGNUMвчера в 10:02

Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известиявчера в 10:25
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы государства в ноябре, но при этом выразил уверенность в своей победе на них.
Известия21:50
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Иностранные страховщики судов отказались от «Северного потока-2»

PEESA, по сути, требует введения санкций против судов, занимающихся укладкой труб, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", и введения санкций против тех, кто сознательно продал, арендовал или предоставил суда для участия в этих проектах напрямую или через структурированные сделки.
Вести.Ruвчера в 02:56
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В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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«Здорово шагает Россия»: японцев восхитил атомный ледокол «Арктика»

В июне генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что атомоход "Арктика" 23 июня вышел из Санкт-Петербурга на заключительный этап ходовых испытаний.
РИА Новости21:55

FT: В Великобритании могут заразить добровольцев для испытания вакцины

В Лондоне могут пройти первые в мире испытания вакцины от COVID-19, при которых добровольцев будут намеренно заражать коронавирусом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на участников проекта (FT).
Коммерсантъ18:43
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