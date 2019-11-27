Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк вложится в строительство первой платной дороги Москвы

Сбербанк примет участие в финансировании первой платной дороги Москвы и предоставит «Новой концессионной компании» (НКК) бридж-кредит для проекта строительства первой в пределах Москвы платной дороги. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на кредитную организацию.
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с чего всё началось

Сбербанк решил участвовать в финансировании первой платной дороги Москвы

Сбербанк решил предоставить АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит для проекта по строительству первой в пределах Москвы платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), который протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити».
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Сбербанк вложится в строительство первой платной дороги Москвы

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Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.
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«Локомотив» забил себе и проиграл «Байеру» в Лиге чемпионов

Футболисты столичного «Локомотива» ничего не смогли противопоставить немецкому «Байеру» и проиграли в ключевом для себя поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
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АвтоВАЗ объявил скидки на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»

Компания АвтоВАЗ объявила о скидках на модели LADA с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница».
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Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

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Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега

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Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова

Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
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Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

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В Шереметьево совершил аварийную посадку бизнес-джет

В московском аэропорту Шереметьево бизнес-джет совершил аварийную посадку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
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Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
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Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье

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При столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

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Общество

В России хотят ввести маркировку домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

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Росстандарт по итогам проверок, проведенных в этом году, создал карту качества топлива на российских АЗС, говорится в сообщении агентства.
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Как сделать GeForce RTX 2080 Ti Super своими руками

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Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»

Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
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Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

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