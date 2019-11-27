Экономика
Lenta.ruСбербанк вложится в строительство первой платной дороги Москвы
Сбербанк примет участие в финансировании первой платной дороги Москвы и предоставит «Новой концессионной компании» (НКК) бридж-кредит для проекта строительства первой в пределах Москвы платной дороги. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на кредитную организацию.
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с чего всё началось
Сбербанк решил предоставить АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит для проекта по строительству первой в пределах Москвы платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), который протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити».РБКвчера в 23:01
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Сбербанк предоставит кредит 2 млрд рублей на строительство платной дороги в Москве
Коммерсантъвчера в 23:47
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