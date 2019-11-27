Сбербанк решил предоставить АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит для проекта по строительству первой в пределах Москвы платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), который протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити».

с чего всё началось

Сбербанк примет участие в финансировании первой платной дороги Москвы и предоставит «Новой концессионной компании» (НКК) бридж-кредит для проекта строительства первой в пределах Москвы платной дороги. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на кредитную организацию.

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