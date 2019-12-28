Общество

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе. Кроме того, клиенту придет СМС, если он забыл в банкомате карту.
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с чего всё началось

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, что уже позволило на 30% сократить число таких случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
РИА Новости19:06

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Сбербанк ввёл функцию возврата забытых денег в банкоматах

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Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

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Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

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Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

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Новые банкоматы Сбербанка возвращают забытые в устройстве деньги на счёт

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