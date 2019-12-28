Общество

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе. Кроме того, клиенту придет СМС, если он забыл в банкомате карту.
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с чего всё началось

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, что уже позволило на 30% сократить число таких случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
РИА Новостивчера в 19:06

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Сбербанк ввёл функцию возврата забытых в банкоматах денег

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Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

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РЕН ТВвчера в 19:39

Сбербанк ввел функцию возврата забытых денег

REGNUMвчера в 22:14
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Бюджетный кроссовер Renault Triber вышел на новые рынки

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Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

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Московский Комсомолец вчера в 23:59
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Известия вчера в 17:36
Политика

Путин обсудил с президентом Египта восстановление авиасообщения

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РБК 26 декабря в 06:12
Армия и оружие

Беспилотник США провел разведку у границ Крыма

В ноябре у границ России разведывательный полет провели беспилотник ВВС США и военный самолет ВВС Великобритании.
РБК вчера в 23:42
Космос

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Самая большая доза радиации на Международной космической станции (МКС) зафиксирована в каютах космонавтов, ученые придумали способ повысить их защиту, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вячеслав Шуршаков.
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Авто

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People назвал 10 лучших альбомов 2019 года

Названа десятка лучших альбомов 2019 года по версии журнала People.
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Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
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Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни

Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни.
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Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд, в прошлом году россиянин также отказался от участия в мероприятии.
РИА Новости вчера в 23:43
Хоккей

Михеев госпитализирован с порезом руки с матча НХЛ против «Нью-Джерси»

Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Илья Михеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз".
РИА Новости 00:19
Здоровье

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News.ru вчера в 09:57
Футбол

Агент Джаки сообщил о договоренности с «Гертой»

Агент полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки Хосе Ногуэра заявил о наличии договоренности по поводу перехода в «Герту».
Спорт-Экспресс вчера в 05:59
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В Крыму сочли заявление США о запуске поездов по мосту завистью

В Крыму полагают, что реакция американской стороны по поводу запуска ж/д сообщения с Крымом была вполне ожидаема и вызвана завистью.
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Минэнерго США в пятницу обнародовало недельные данные по запасам нефти в стране, из которых следует, что запасы сократились на 5,5 миллиона баррелей, или на 1,2%. К 20 декабря они составляли 441,4 миллиона баррелей.
Московский Комсомолец вчера в 20:40
Происшествия

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РИА Новости вчера в 23:25
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При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:45
Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru вчера в 17:20
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru вчера в 04:14
Спорт

РУСАДА направило WADA письмо с претензиями к санкциям против России

Российское антидопинговое агентство направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
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Пенсионный фонд судится с Расторгуевым

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Объединение двух древних молекул дало высшим растениям сосуды

Ксилема (тип проводящей ткани) у растений образуется благодаря действию гетеродимера (молекулы из двух разных частей) TMO5/LHW, который руководит развитием будущих компонентов сосудов.
N+1 вчера в 03:11
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