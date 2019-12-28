Общество
ИзвестияСбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%. Об этом 28 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.
Читать в источнике
Оценить138
с чего всё началось
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, что уже позволило на 30% сократить число таких случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.РИА Новостивчера в 19:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 04:56, Ашберн
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Футбол
Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»
Футбол
«Спартак» отпустит Ананидзе в турецкий «Денизлиспор»
Джано Ананидзе из московского «Спартака», скорее всего, перейдет в турецкий «Денизлиспор», утверждает Aksаm.cоm.tr.
Политика
ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
Общество
Россиянам назвали допустимое количество алкоголя на Новый год
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, какое количество алкоголя можно употреблять в новогодние праздники без вреда для здоровья.
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Происшествия
Школьница умерла после сдачи ГТО в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео с саратовским полицейским перед его гибелью
Главк МВД по Саратовской области опубликовал кадры с персонального видеорегистратора погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников полицейского Михаила Гадеева.
Происшествия
21-летний хоккеист погиб под Пензой
За рулем иномарки и был 21-летний спортсмен, который вместе с одной из пассажирок "Газели" скончался на месте от полученных травм.
Футбол
«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону»
Космос
В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной
Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Шоу-бизнес
Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
Общество
Кардиолог подал в суд на Apple за плагиат
Доктор Джозеф Визел подал иск в федеральный суд в Бруклине, сообщает новость информационное агентство Bloomberg.
Музыка
Новый клип группы «Кино» на песню «Троллейбус» был выложен в Сеть
Новый музыкальный клип на песню «Троллейбус» был опубликован участниками группы «Кино» на их официальном YouTube-канале.
Политика
Financial Times включила Путина в список 50 значимых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times опубликовала список 50 самых значимых людей уходящего десятилетия, которые «определили облик» этого времени.
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины.
Музыка
Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Игры
Хакеры взломали Need For Speed Heat
Армия и оружие
Серийное производство комплекса с блоком «Авангард» началось в РФ
В России началось серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Футбол
Мусаев назвал причину плохих результатов клубов РПЛ в Европе
36-летний специалист Мурад Мусаев, занимающий должность старшего тренера "Краснодара", назвал причины, по которым российские команды так плохо выступают в еврокубках.
Кино
Умерла актриса из фильма «Лолита»
Американская актриса Сью Лайон ушла из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщил её друг Фил Сиракопулос.
Происшествия
Два человека погибли во время стрельбы на съемках клипа в США
Неизвестные на автомобилях открыли стрельбу по людям, которые участвовали в съемке музыкального клипа на парковке возле американского города Хьюстон (штат Техас).
Здоровье
Медучреждения Волжского переходят на особый режим работы
При вызове на дом врач придет в период времени с 12.00 до 15.00 часов. Травмпункты региона будут работать в круглосуточном режиме.
Общество
В парк «Зарядье» в Москве завезли искусственный снег
Искусственный снег завезли в московский парк «Зарядье». Об этом 27 декабря сообщает телеканал «360».
Происшествия
Mercedes сбил двух женщин на остановке в центре Петербурга
В центре Петербурга утром Mercedes въехал в остановку общественного транспорта, на которой стояли две женщины, и сбил их.