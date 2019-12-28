Общество
ИзвестияСбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%. Об этом 28 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.
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с чего всё началось
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, что уже позволило на 30% сократить число таких случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.РИА Новостивчера в 19:06
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