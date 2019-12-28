Общество

ИзвестияИзвестияСбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег

Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%. Об этом 28 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.
Читать в источнике
Комментировать78
с чего всё началось

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, что уже позволило на 30% сократить число таких случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
РИА Новостивчера в 19:06

Подробнее о событии

Сбербанк заменил 40% банкоматов на другие с новой функцией

РЕН ТВ01:03

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Lenta.ruвчера в 22:51

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Радио Sputnikвчера в 19:00

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Коммерсантъвчера в 21:19

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

РБКвчера в 20:51

Сбербанк ввёл функцию возврата забытых в банкоматах денег

RT на русскомвчера в 19:54

Сбербанк научил банкоматы возвращать людям забытые деньги

URA.Ruвчера в 21:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:32, Ашберн
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Известия вчера в 17:25
Экономика

Налог на доходы могут отменить малоимущим, но повысить остальным

Предлагается, например, не просто отменить НДФЛ для лиц с доходами около 10 тыс. рублей, а ввести для всех вычет в полуторном размере прожиточного минимума.
REGNUM 26 декабря в 03:50
Армия и оружие

Малый ракетный корабль «Ингушетия» вошел в состав Черноморского флота

В субботу в состав Черноморского флота вошел малый ракетный корабль «Ингушетия».
Независимое телевидение Севастополя 08:27
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК вчера в 08:51
Происшествия

В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер

Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
РИА Новости 08:08
Экономика

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц.
ТАСС 09:06
Экономика

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
РИА Новости вчера в 16:48
Экономика

Минтруд рассказал о росте пенсий в 2019 году

Подчеркивается, что в Пенсионном фонде России пообещали, что в 2020 году индексация пенсий будет произведена на 6,6%. Таким образом размер пенсионных выплат для неработающих пожилых россиян в следующем году составит около 16,4 тыс. рублей, пишет "Газета.ру".
Капитал страны вчера в 09:23
Общество

Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Lenta.ru 07:08
Происшествия

В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина

В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 07:46
Театры

Юбилейный вечер Николая Сличенко прошёл в театре «Ромэн»

Юбилейный вечер Николая Сличенко прошёл в театре «Ромэн».
Россия – Культура 02:32
Происшествия

С сестёр Хачатурян сняли электронные браслеты

RT на русском 04:37
Политика

Закон о вероисповедании рассорил общество в Черногории

Парламент Черногории всё же утвердил закон о свободе вероисповедания, несмотря на массовые протесты в стране.
Вести.Ru 26 декабря в 22:39
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru 06:24
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

Коммерсантъ 07:51
Политика

Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе

РИА Новости 08:03
Общество

Трамп прокомментировал удаление сцены с ним из «Один дома-2»

Московский Комсомолец 26 декабря в 21:22
Фигурное катание

Медведева: снялась с произвольной программы из-за опасения за здоровье

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о причинах снятия с произвольной программы на чемпионате России, который в настоящее время проходит в Красноярске.
Газета.Ru 09:23
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде

РИА Новости 08:56
Хоккей

Александр Овечкин пропустит матч звезд НХЛ

Вести.Ru вчера в 23:58
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Авангард» заступил на первое боевое дежурство

Первый полк, на вооружение которого поступил ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство.
Южный Федеральный вчера в 08:33
Шоу-бизнес

Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии

Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии Модель показала пикантные фотографии.
Экспресс газета 06:53
Кино

Умерла актриса, сыгравшая Лолиту в фильме Стэнли Кубрика

Американская актриса Сью Лайон ушла из жизни в возрасте 73 лет. Об этом пишет RT со ссылкой на газету The New York Times.
Невские Новости 06:31
Общество

Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram

"Итоги года", - написала в своем посте Симоньян Как известно, именно Роскомнадзор был инициатором блокировки Telegram.
Газета.Ru 09:17
Кино

В японском трейлере «Соника в кино» показали малыша Соника

Кинокомпания Paramount Pictures на своём японском YouTube-канале опубликовала новый трейлер фильма «Соник в кино», в котором авторы показали малыша Соника.
Игромания.ру вчера в 02:59
Политика

Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
РИА Новости 07:40
Наука

ВИЧ эволюционирует и становится более заразным

27.12.19 Оказывается, вирус иммунодефицита человека тоже эволюционирует, причем становится все заразнее, обнаружили биологи из Калифорнийского университета.
Портал Поиск вчера в 10:00
Политика

На Украине опровергли выдачу бывших бойцов «Беркута» в Донбасс

Украинская Генеральная прокуратура опровергает сообщение телеканала «Громадське» о том, что в рамках обмена пленниками с самопровозлашенными республиками Донбасса Киев освободит находящихся под судом экс-«беркутовцев».
Росбалт вчера в 21:14
Шоу-бизнес

Апина рассказала о состоянии Моисеева

WomanHit.ru 26 декабря в 10:06
Единоборства

Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
МИР 24 02:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное