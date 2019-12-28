Общество
Газета.RuВ банкоматы Сбербанка ввели функцию возврата забытых денег
Сбербанк внедрил в новые банкоматы функцию, которая позволит вернуть забытые деньги, что уже позволило сократить число подобных случаев на 30%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу банка.
Читать в источнике
Оценить172
с чего всё началось
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, что уже позволило на 30% сократить число таких случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.РИА Новостивчера в 19:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Армия и оружие
Истребитель пятого поколения Су-57 поставят в войска в два этапа
Фигурное катание
Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с первенства России в Красноярске перед произвольной программой.
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер
В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился лайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний», у которого сработал датчик неисправности одной из систем.
Политика
В Совфеде отреагировали на претензии Польши из-за слов Путина
Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал претензии Варшавы, касающиеся высказывания президента России Владимира Путина о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском, сообщает телеканал «360».
Общество
Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака
Давно известно, что регулярная физическая активность связана с более низким риском развития нескольких видов рака.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Политика
Зеленский сделал заявление по обмену пленными с Донбассом
Обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса станет наиболее сложным заданием уходящего года.
Музыка
Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»
Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
Общество
Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили
Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
Происшествия
Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить
Экономика
Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Кино
Декабристы и холопы: фильмы недели — между историей и иллюзиями
Режиссер: Хаяо Миядзаки В ролях: Тиэко Байсё, Такуя Кимура, Акихиро Мива, Тацуя Гасюин, Рюносукэ Камики и другие "Холоп" Не прошло и полугода после выхода скандального фильма Клима Шипенко "Текст", как на экранах уже новая работа режиссера — "Холоп".
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Политика
Новак назвал срок, за который Россия сама достроит «Северный поток-2»
У России есть возможность достроить газопровод "Северный поток-2" в течение нескольких месяцев, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Спорт
Александр Большунов поборется за победу на Тур де Ски
В новогодние праздники спортсмены российской сборной поборются за награды «Тур де Ски» в Италии.
Происшествия
Разбился пассажирский самолет в Казахстане
Энергетика
В Сыктывкаре внезапно взлетели цены на бензин
В столице Коми снова отметили рост цен на топливо. На этот раз оно подорожало примерно на 30 копеек.
Единоборства
Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Происшествия
В Пермском крае при пожаре погибли трое детей
В Пермском крае в результате пожара в жилом доме погибли женщина и её трое детей.
Происшествия
Двух экс-спецназовцев обвинили в убийствах в Москве
В отношении троих возбуждены уголовные дела по статье "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление".
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Происшествия
Более 90 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали
В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек, сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Религия
В Русской православной церкви решили изменить правила крещения детей
Как сообщает пресс-служба Русской православной церкви, Синод РПЦ принял решение внести изменения в правила проведения ряда таинств, включая крещение.