Общество

Газета.RuГазета.RuВ банкоматы Сбербанка ввели функцию возврата забытых денег

Сбербанк внедрил в новые банкоматы функцию, которая позволит вернуть забытые деньги, что уже позволило сократить число подобных случаев на 30%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу банка.
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Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, что уже позволило на 30% сократить число таких случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
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