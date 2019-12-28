МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, что уже позволило на 30% сократить число таких случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

с чего всё началось

В новых банкоматах-ресайклерах Сбербанка введена функция возврата забытых денег. Это позволило сократить число таких случаев уже на 30 процентов.

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