Общество
Вести.RuВ новых банкоматах Сбербанка появилась функция возврата забытых денег
В новых банкоматах-ресайклерах Сбербанка введена функция возврата забытых денег. Это позволило сократить число таких случаев уже на 30 процентов.
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с чего всё началось
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, что уже позволило на 30% сократить число таких случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.РИА Новостивчера в 19:06
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