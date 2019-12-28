Общество

Вести.RuВести.RuВ новых банкоматах Сбербанка появилась функция возврата забытых денег

В новых банкоматах-ресайклерах Сбербанка введена функция возврата забытых денег. Это позволило сократить число таких случаев уже на 30 процентов.
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Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, что уже позволило на 30% сократить число таких случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
РИА Новостивчера в 19:06

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Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Lenta.ruвчера в 22:51

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Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

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Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

РБКвчера в 20:51

Сбербанк научил банкоматы возвращать людям забытые деньги

URA.Ruвчера в 21:35

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Радио Sputnikвчера в 19:00
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