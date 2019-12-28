Общество

РБКРБКСбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.
Читать в источнике
Комментировать60
с чего всё началось

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, что уже позволило на 30% сократить число таких случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
РИА Новостивчера в 19:06

Подробнее о событии

Сбербанк заменил 40% банкоматов на другие с новой функцией

РЕН ТВ01:03

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Коммерсантъвчера в 21:19

Сбербанк научил банкоматы возвращать людям забытые деньги

URA.Ruвчера в 21:35

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Lenta.ruвчера в 22:51

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

РБКвчера в 20:51

Сбербанк ввёл функцию возврата забытых в банкоматах денег

RT на русскомвчера в 19:54

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Радио Sputnikвчера в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Игры

Официальный представитель Sопу: разработка игр для PlayStation 5 — это очень просто

Представители Sопу периодически делают словесные интервенции, призванные поддержать интерес сообщества к перспективной консоли PlayStation 5. Очередным таким изречением отметился президент Sony Computer Entertainment Worldwide Studios Ёсида Сюхей (Yoshida Shuhei).
iXBT.com 01:57
Происшествия

Более 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали

Теракт в Могадишо привёл к гибели более 90 человек, в том числе четырёх иностранцев, заявил в субботу член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Интерфакс 02:53
Экономика

Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке

Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке.
РБК вчера в 10:29
Политика

Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Известия вчера в 17:36
Политика

Омбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом

Обмен пленными между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных» состоится 29 декабря.
РБК 02:58
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате РФ

RuNews24.ru вчера в 15:46
Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Вести.Ru вчера в 13:34
Общество

Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
ТАСС Наука вчера в 05:19
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Музыка

Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Серегей Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
РИА Новости вчера в 16:41
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM вчера в 08:42
Происшествия

МВД Казахстана назвало версии крушения самолета в Алма-Ате

BFM.ru 02:11
Кино

Скончалась актриса из фильма «Лолита» Сью Лайон

В возрасте 73 лет умерла американская Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в одноименном фильме, снятого по мотивам романа Владимира Набокова.
Газета.Ru 02:48
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 26 декабря в 12:19
Происшествия

В США неизвестные открыли стрельбу по группе молодежи, снимавшей клип

Два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы на парковке около американского города Хьюстон во время съемок клипа, сообщил в субботу шериф округа Харрис Эд Гонсалес.
РИА Новости 02:38
Технологии

Китай установил основные элементы навигационной системы Beidou

РИА Новости вчера в 00:08
Происшествия

В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус

РИА Новости 26 декабря в 11:53
Музыка

Ольга Бузова представила в сети видео на песню «Мандаринка»

Клип на песню «Мандаринка» Ольга Бузова разместила в сети в преддверии Нового года, а именно 26 декабря.
Privet-Rostov.ru вчера в 01:58
Футбол

«Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити»: букмекеры назвали фаворита матча

28 декабря «Вест Хэм» сыграет с «Лестером» в матче 20-го тура английской Премьер-Лиги, который пройдет на Олимпийском стадионе в Лондоне и начнется в 20:30.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:01
Общество

Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
РИА Новости вчера в 04:18
Экономика

Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным

Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Московский Комсомолец 26 декабря в 09:55
Киберспорт

В Доте нашли три невыпущенных нейтральных предмета

Cyber.sports.ru 03:20
Футбол

«Рубин» подписал Игнатьева из «Краснодара»

Футбольный клуб "Рубин" из Казани официально подтвердил переход нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего из "Краснодара".
Вести.Ru 03:16
Авто

У 1,5 млн авто в России нашли бракованные подушки безопасности

Более 1,5 млн автомобилей, оснащенных опасными для жизни подушками безопасности, до сих пор ездят по дорогам России.
Автоновости дня 26 декабря в 20:56
Спорт

Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей организации выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
RT на русском вчера в 12:56
Футбол

Требуется обновление: «Зениту» и «Локо» придется менять полсостава

Футбольный 2019 год для лидеров РПЛ - "Зенита" и "Локомотива" - завершился провалом в Лиге чемпионов.
МК-Спорт вчера в 07:45
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

Газета.Ru вчера в 08:30
Кино

Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Аргументы и Факты вчера в 16:13
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru вчера в 11:37
Футбол

Микель Артета назвал первую задачу на посту главного тренера «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признал, что одной из его первых задач станет восстановить взаимоотношения между клубом и фанатами.
Bookmaker-ratings.ru 02:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное