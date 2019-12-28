МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, что уже позволило на 30% сократить число таких случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

с чего всё началось

Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

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