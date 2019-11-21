Экономика
ИнфоросСбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с 22 ноября текущего года, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. "Теперь купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку можно по ставке от 8,5%, в новостройке - от 6,5%", - говорится в сообщении.
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Здоровье
Кардиолог рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце
Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно.
Известия 19:00
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Pravda.Ru 12:05
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
РБК вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Лоза прокомментировал возвращение в Россию Софии Ротару
Российская газета вчера в 03:37
Футбол
Зидан прокомментировал празднование Бэйла с флагом
Учитывая всё, что сделал Бэйл за время в «Реале», болельщики должны быть с ним.
Чемпионат 08:57
Кино
«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал
Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Российская газета 03:56
Общество
В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:38
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Взгляд.ру 04:32
Общество
Китайский журналист объяснил, почему россиянки «быстро стареют»
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
РИА Новости 18:45
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком
Evo-rus.com 11:50
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» рассказала о жизни после развода с экс-королем Малайзии
Instagram "Мисс Москва" Оксана Воеводина рассказала о трудностях жизни после развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она написала в своем Instagram.
РЕН ТВ 14:51
Политика
Пушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости 17:23
Происшествия
В США зоозащитница напала на женщину в мехах и трижды ударила её ножом
В Кливленде (штат Огайо) зоозащитница Мередит Лоуэлл напала с ножом на женщину, одетую в вещи из, как показалось Лоуэлл, натурального меха.
Life.ru 20:14
Политика
В столице Колумбии из-за протестов ввели комендантский час
В столице Колумбии ввели комендантский час из-за беспорядков.
Российская газета 19:32
Гаджеты
Xiaomi представила в РФ смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8T
Помимо смартфонов китайская компания представила очиститель воздуха Mi Air Purifier 3H, который можно будет купить за 12 990 рублей.
Astera 05:53
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6 произошло в Охотском море
Землетрясение магнитудой 6 произошло в среду в Охотском море, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
ТАСС 20 ноября в 04:21
Авто
Раскрыт салон обновленной Lada 4x4
"Вживую" салон серийного автомобиля сфотографировал один из пользователей группы "RCI News" в социальной сети "ВКонтакте".
Автоновости дня вчера в 01:40
Политика
МИД Латвии объяснил запрет на вещание российских каналов
Запрет на вещание российских телеканалов принят в Латвии из-за санкций Евросоюза, которые в стране являются обязательными и «имеющими прямое действие».
News.ru 17:56
Экономика
Расходы россиян на коммунальные услуги выросли
Средний чек за оплату коммунальных услуг в России вырос за первые три квартала нынешнего года до 3 тыс. 271 рубля — на 2,27%.
Мойка78 20:18
Транспорт
За выезжающими из Мособласти присмотрят в 16 глаз
В ЦФО будут контролировать передвижения всех транспортных средств Столичные власти потратят более 200 млн руб. на запуск масштабной системы по контролю проездов всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа (ЦФО).
Коммерсантъ 16:15
Политика
Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну
Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Коммерсантъ 16:55
Космос
Запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру перенесли на сутки
Аргументы и Факты 19:58
Общество
«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде
«Роскосмос» сообщил, что объект обнаружили в интервале наибольшего сближения, минимальное расстояние от центра Земли составило 139 тыс. 410 км. «Обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей», — указывается в сообщении.
РБК 14:26
Музыка
Little Big запустили очередной челендж под песню Go Bananas
Группа Little Big запустила новый танцевальный челлендж под песню Go Bananas. Подборку видео Илья Прусикин опубликовал в сторис в Instagram.
Piter.tv 01:42
Футбол
Приставы арестовали имущество «Анжи» из-за долгов
Производство было открыто из-за долгов клуба по налогам, превысивших 50 млн руб. Приставы наложили арест на автомобили и автобусы, принадлежащие "Анжи".
РБК 09:48
Общество
Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе
Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Российская газета 20:04
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
RT на русском 03:09