Экономика

ИнфоросСбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с 22 ноября текущего года, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. "Теперь купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку можно по ставке от 8,5%, в новостройке - от 6,5%", - говорится в сообщении.
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Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке

РБК07:10

Сбербанк снижает ставки ипотеки вслед за другими банками

Ведомости06:19

Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,5% годовых

Интерфакс05:37

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Lenta.ru05:26

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

ТАСС05:17

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

RT на русском05:29

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости05:15
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Стал известен соперник сборной России по теннису в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
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