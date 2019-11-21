Экономика
Lenta.ruСбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости. Минимальная ставка по кредиту на квартиру в новостройке составит 6,5 процента, на жилье вторичного рынка — 8,5 процента.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 22:30, Ашберн
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Политика
Помпео призвал иранцев присылать материалы с митингов через Telegram
Госсекретарь США Майк Помпео попросил митингующих против властей в Иране присылать фото и видео протестов в Госдеп, используя бот в мессенджере Telegram.
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфоны Mi Note 10 и Redmi Note 8T
Компания Xiaomi анонсировала в России очередную новинку серии Mi Note — смартфон Mi Note 10, оснащённый 108-мегапиксельной камерой, и Redmi Note 8T — нового представителя семейства смартфонов Redmi.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Авто
Аналитик назвала самый выгодный тип автомобилей в России
Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина сравнила расходы на «топливо» и назвала самый выгодный тип автомобиля для россиян.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Футбол
UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Политика
Трамп настаивает на рассмотрении импичмента в Сенате
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет рассмотрения дела об импичменте в Сенате Конгресса США, заявил представитель администрации американского лидера Хоган Гидли в эфире телеканала Fox News.
Футбол
Итальянского вратаря отстранили от тренировок за секс в туалете
Вратарь итальянской команды "Реджана" Маттео Вольтолини был отстранен на неделю от тренировок.
Политика
Путин рассказал о тревоге после первых санкций против России
Владимир Путин признался, что после первых санкций в отношении России он испытывал тревогу, однако страна достигла больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Футбол
Моуринью может пригласить Ибрагимовича в «Тоттенхэм»
В подписании 38-летнего форварда заинтересован новый главный тренер «шпор» Жозе Моуринью, работавший с ним в «Интере» и «МЮ».
Финансы
Перед Новым годом рубль могут отправить в «красную зону»
Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", специально для "Российской газеты": - В ноябре рубль взял передышку в росте.
Экономика
Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога
В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Спорт
Руководство ВФЛА временно отстранено из-за дела Данила Лысенко
Кроме Дмитрия Шляхтина и самого Лысенко, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер прыгунов в высоту и Данилы Лысенко Евгений Загорулько.
Происшествия
Суд отменил приговор за хищение 319 млн рублей приморскому бизнесмену
Напомним, 21 июня приморский бизнесмен Дроздов был приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу 900 тыс. рублей по делу о крупном мошенничестве при строительстве полигона твердых бытовых отходов.
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Общество
Частный детектив из Германии просится на суд по делу МН17
Своё расследование Реш вёл с 2014 года, а через год швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла его банковскую ячейку и забрала документы по делу, которые детективу до сих пор так и не вернули.
Кино
Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Здоровье
Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме
Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Политика
Трамп подписал очередной временный бюджет США до 20 декабря
В четверг, 21 ноября, президент США Дональд Трамп утвердил резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря.
Политика
Генпрокурор Израиля решил предъявить обвинения Нетаньяху по трем делам
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить обвинение во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Футбол
Марадона продолжит тренировать «Химнасию», отставка отменена
Причиной стали разногласия с руководством клуба в связи с отставкой президента Габриэля Пеллегрино, который и привел Марадону в «Химнасию».