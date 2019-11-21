Экономика
ИнфоросСбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с 22 ноября текущего года, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. "Теперь купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку можно по ставке от 8,5%, в новостройке - от 6,5%", - говорится в сообщении.
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Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Футбол
«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Политика
Путин заявил, что единороссы должны «терзать» и «трясти» чиновников
Выступая на съезде «Единой России», президент Владимир Путин заявил, что партия не должна соглашаться со всеми решениями и высказываниями чиновников, даже если те «считают себя членами партии и подчеркивают близость к ней».
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Фигурное катание
Фигурист Ханю выиграл этап Гран-при в Японии
Японский фигурист Юдзуру Ханю занял первое место на домашнем этапе Гран-при в Саппоро.
Общество
Идею изменить правила медосмотра для водителей Путин назвал чушью
Попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, президент России Владимир Путин назвал чушью.
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Спорт
Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер
Министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендациях комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу.
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
ФСБ показала украинские корабли в момент передачи
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Спорт
Юлия Тарасенко назначена исполняющей обязанности президента ВФЛА
На заседании президиума Всероссийского федерации легкой атлетики, которое состоялось 23 ноября, было принято решение назначить исполняющей обязанности президента ВФЛА Юлию Тарасенко.
Технологии
Названы наиболее опасные приложения для смартфонов
Существует также отдельная категория приложений, мимикрирующие под полезные программы, но пытающиеся получить доступ к якобы не нужным им данным или посторонним функциям смартфона.
Политика
Съезд «Единой России» провел ротацию высшего совета партии
Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию одного из руководящих органов партии - ее высшего совета.
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко ведет собственное расследование убийства дочери
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Политика
Новак сообщил даты очередной встречи по транзиту газа через Украину
Очередная встреча представителей «Газпрома», «Нафтогаза» и газотранспортного оператора Украины по вопросу транзита газа пройдет на следующей неделе, заявил 23 ноября российский министр энергетики Александр Новак в кулуарах съезда партии «Единая Россия».
Футбол
«Чайка» снова победила под руководством Адиева
В матче 25-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Чайка» принимала «Армавир».
Общество
В Москве сегодня пройдет митинг против закона о домашнем насилии
Участники акции создали петицию, в которой говорится, что инициатива основана "на радикальной идеологии феминизма и ведет к разрушении семьи".
Единоборства
Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем
Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.