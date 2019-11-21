Экономика

ИнфоросСбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с 22 ноября текущего года, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. "Теперь купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку можно по ставке от 8,5%, в новостройке - от 6,5%", - говорится в сообщении.
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Lenta.ru21 ноября в 05:26

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РИА Новости21 ноября в 05:15
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Существует также отдельная категория приложений, мимикрирующие под полезные программы, но пытающиеся получить доступ к якобы не нужным им данным или посторонним функциям смартфона.
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