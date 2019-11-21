Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости. Минимальная ставка по кредиту на квартиру в новостройке составит 6,5 процента, на жилье вторичного рынка — 8,5 процента.
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Средняя ставка по 30-летней ипотеке в США снизилась до 3,66%

Интерфаксвчера в 08:58

Сбербанк снова снизил ставки по ипотеке

Комсомольская правдавчера в 06:21

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

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Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Lenta.ru21 ноября в 05:26

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

ТАСС21 ноября в 05:17

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке

РБК21 ноября в 07:10
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Общество

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
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Компания Microsoft получила лицензию от правительства США на экспорт программного обеспечения для Huawei.
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В Оренбургской области произошел пожар на нефтяном месторождении

РИА Новости 00:20
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Прототип космического корабля Илона Маска взорвался на испытании

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Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения

Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
РИА Новости вчера в 09:24
Политика

Москва передала Токио список озабоченностей из-за альянса Японии и США

Москва передала Токио перечень своих озабоченностей, связанных с безопасностью России в связи с военно-политическим альянсом Японии и США.
Вечерняя Москва вчера в 23:36
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Известия вчера в 20:08
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Киевский бизнесмен сравнил отток украинцев за границу с коррупцией

Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
RT на русском вчера в 19:46
Спорт

Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
RT на русском вчера в 23:03
Общество

День памяти шести апостолов от 70: что запрещено делать 23 ноября

Сегодня православные почитают 6 из 70 первых учеников Иисуса Христа: Ераста, Куарта, Родиона, Олимпа, Сосипатра и Тертия.
Волгоградская правда вчера в 23:01
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Найденная в выгребной яме 9-летняя девочка на Кубани впала в кому

Московский Комсомолец 21 ноября в 05:51
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«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида

РИА Новости вчера в 14:03
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Федор Чалов может перейти в «Челси»

Sky Sports сообщает, что Федор Чалов уже этой зимой может оказаться в АПЛ.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 23:44
Фигурное катание

Степанова и Букин стали вторыми в танцах на льду на Гран-при Японии

Российский фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в танцах на льду на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
РИА Новости 00:03
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Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест

Известия вчера в 08:16
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, было установлено, что члены структуры вели антиконституционную деятельность, которая основана на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и свержения насильственным путем действующей власти.
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Эпоха ГМО-детей уже начнется через два года, сообщил эксперт, этом информирует CNN.
Ugpressa.ru 20 ноября в 13:04
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
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Общество

Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом

В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
REGNUM вчера в 15:14
Политика

В военную доктрину России могут внести изменения

Между Патрушев допустил внесения изменений в военную доктрину России.
Московский Комсомолец вчера в 07:13
Музыка

Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни

РИА Новости вчера в 12:20
Спорт

Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы

В стартовом матче чемпионата мира по пляжному футболу сборная России переиграла Сенегал - 8:7.
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Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
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Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
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Если бы медтест не отменили: бокал вина — и ты алкоголик без машины

Презумпция виновности Количество людей, которые столкнулись бы с этими трудностями, нетрудно обозначить: ежегодно в России порядка 5,5 млн человек по тем или иным причинам обращаются за выдачей водительского удостоверения.
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Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
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Уничтожен командир ВСУ, виновный в обстрелах Донбасса

В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.
Rusvesna.su вчера в 11:13
Общество

Названы самые выгодные направления для путешествий на Новый год

Самым выгодным направлением для поездок по России станет город Назрань: билеты туда обойдутся в 8,2 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 23:00
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