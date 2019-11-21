Экономика
Lenta.ruСбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости. Минимальная ставка по кредиту на квартиру в новостройке составит 6,5 процента, на жилье вторичного рынка — 8,5 процента.
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Спорт
Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполкому организаци признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Политика
В военную доктрину России могут внести изменения
Между Патрушев допустил внесения изменений в военную доктрину России.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума в четверг, 21 ноября, приняла в третьем окончательном чтении закон o запрете продажи электронных гаджетов без российского программного обеспечения.
Космос
Пригодные для жизни планеты могут вращаться вокруг двойных звезд
Политика
Международный арбитраж рассмотрит возражения о незаконности по иску «Приватбанка» к России
Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, удовлетворил ходатайство РФ о рассмотрении возражений о незаконности в разбирательстве с "Приватбанком".
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Космос
Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС
Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Политика
Лондон отказался вернуть Маврикию архипелаг Чагос
Джагнот ссылается на майскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над архипелагом Чагос и вернуть его Маврикию в течение полугода.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии, в том числе снимки с супругой.
Политика
Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики
«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
Технологии
PlayStation 5 оказалась мощнее Xbox Scarlett
Политика
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здоровье
Диетолог объяснила связь между отказом от курения и лишним весом
Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, почему у некоторых людей после отказа от курения появляется лишний вес.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус
Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
Футбол
Новым основным цветом «Уфы» станет фиолетовый
«Уфа» приняла решение провести ребрендинг. Клуб поменяет основной цвет с красного на фиолетовый.
Музыка
Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни
Политика
США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал предпринять конкретные шаги по гуманитарному содействию в восстановлении Сирии.
Кино
Тодд Филлипс получил разрешение на съемки сиквела «Джокера»
Общество
В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".
Наука
Эпоха генетической модификации людей начнется через два года
Эпоха ГМО-детей уже начнется через два года, сообщил эксперт, этом информирует CNN.
Кино
В прокат вышел фантастический фильм «Аванпост»
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
Армия и оружие
Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»
Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Экономика
Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса
«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).