Финансы
ПРАЙМСбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по базовой линейке рублевых вкладов, максимальная ставка теперь составляет 4,65%, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка. Так, по рублевому вкладу "Сохраняй" максимальная ставка была снижена на 0,45 процентного пункта — до 4,65% годовых.
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Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Транспорт
В России началась продажа билетов на поезда в Крым
С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Интерфакс 01:52
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Общество
Девочка написала покойному отцу и неожиданно получила ответное письмо
В Великобритании шестилетняя девочка отправила открытку своему покойному отцу и неожиданно получила ответное письмо, сообщает Daily Mail.
РЕН ТВ 05:10
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 09:02
Экономика
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ 03:03
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Гаджеты
Наушники Samsung ANC Type-C Earphones с активным шумоподавлением теперь доступны в России
Южнокорейская компания Samsung объявила о начале продаж на территории России проводных внутриканальных наушников ANC Type-C Earphone, которые поддерживают технологию активного шумоподавления.
3DNews 07:36
Кино
Нарисованный Джеймс Дин снимется в военном фильме
Нарисованный Дин сыграет в военной драме Finding Jack, рассказывающей о солдате, который вопреки приказу не захотел оставить надрессированную на несение службы собаку во Вьетнаме.
Кино-Панк 06:16
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Lenta.ru 06:05
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ вчера в 14:27
Экономика
Тариф на мусор в России рассчитают по-новому
Российское правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов.
Lenta.ru 06:56
Происшествия
Бесследно пропавшего туриста нашли в желудке акулы
На французском острове Реюньон акула растерзала туриста из Шотландии. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 02:16
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Игры
Death Stranding получила от пользователей 61 балл на Metacritic — более 300 отзывов негативные
Средний балл игры Хидэо Кодзимы на момент публикации новости составил 61. У Death Stranding 487 положительных отзывов и 328 отрицательных.
CyberSport.ru 07:03
Происшествия
Суд в Москве вынес приговор членам ярославской ячейки ИГ
Военный суд в Москве приговорил к срокам от девяти до 15 лет лишения свободы участников ячейки террористической организации «Исламское государство»*, созданной в Ярославской области.
RT на русском 07:33
Шоу-бизнес
Волочкова продемонстрировала смену имиджа
Как сообщает ToDay News Ufa, балерина Анастасия Волочкова выложила фотографии в Инстаграм, где она предстала перед поклонниками в новом, необычно для нее имидже.
ToDay News Ufa 05:47
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина «выпустила» первую книгу
Артист похвалился успехами своей маленькой наследницы Елизаветы: девочка «выпустила» свою первую книжку — про золотого щенка.
WomanHit.ru вчера в 10:20
Здоровье
Лидером по сокращению врачей стала скорая помощь
Врачи скорой помощи стали лидерами среди медперсонала по числу сокращений в России в 2018 году.
BFM.ru 05:32
Политика
В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России
В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
РИА Новости 05:36
Общество
Васильева сообщила о нехватке в школах молодых учителей
В России 23 процента учителей являются пенсионерами, а 19 процентов — людьми предпенсионного возраста, лишь 5,9 процента педагогов в школах страны младше 29 лет, заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева.
Парламентская газета 04:50
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Шоу-бизнес
Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе
Вечерняя Москва 06 ноября в 23:42
Политика
ПВО Ирана сбили иностранный беспилотник
Губернатор иранской провинции Хузестан Голамреза Шариати сообщил, что силами противовоздушной обороны сбит иностранный беспилотник, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:49