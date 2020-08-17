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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях, опустив в среднем максимальные ставки на 0,23–0,3 процентных пункта (п.п.), следует из информации на сайте
 организации.
Известия09:55
Подробнее о событии
РБК

Вклад в банке против биткоина. Как сохранить свои деньги

РБК11:05
ТАСС

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

ТАСС08:05
URA.Ru

Сбербанк понизил ставки по вкладам

URA.Ru04:42
Российская газета

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Российская газета05:07
Коммерсантъ

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Коммерсантъ05:51
ПРАЙМ

Сбербанк снизил ставку по вкладу в долларах

ПРАЙМ07:30
Интерфакс

Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях

Интерфакс04:14

Меркель хочет обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

«Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил запланированное на среду заседание Европейского совета, которое состоится в режиме видео-конференц-связи, и возможные санкции против Белоруссии», - также сказано на сайте президента Литвы.
Меркель хочет обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии
Финансовая газета14:23
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Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.
РИА Новости12:19
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском11:45
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Депутаты Думы в 2019 году перестали покупать недвижимость за рубежом

Никто из депутатов Госдумы в 2019 году не приобрел недвижимости за рубежом, в списке владельцев домов или квартир за границей - 22 парламентария или члены их семей, также как и в 2018 году.
Интерфакс14 августа в 14:01
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В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку

В служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен "жучок" - в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.
Газета.Ru10:47
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