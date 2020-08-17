Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам
Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.В источнике
С чего всё началось
Если в начале июля максимальная ставка по наиболее доходному из депозитов основной линейки «Сохраняй» была снижена до 3,65% годовых, то теперь она составляет
лишь 3,5%, а с учетом капитализации — 3,56%.
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