Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,1-0,35 процентных пункта, согласно информации на сайте крупнейшего российского банка. Максимальная ставка по вкладу "Сохраняй" снижена до 3,5% с 3,65% годовых на 1-2 года на сумму от 400 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
Если в начале июля максимальная ставка по наиболее доходному из депозитов основной линейки «Сохраняй» была снижена до 3,65% годовых, то теперь она составляет
лишь 3,5%, а с учетом капитализации — 3,56%.
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