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Вести.Ru
Вести.Ru

Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,1-0,35 процентных пункта, согласно информации на сайте крупнейшего российского банка. Максимальная ставка по вкладу "Сохраняй" снижена до 3,5% с 3,65% годовых на 1-2 года на сумму от 400 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
Если в начале июля максимальная ставка по наиболее доходному из депозитов основной линейки «Сохраняй» была снижена до 3,65% годовых, то теперь она составляет
 лишь 3,5%, а с учетом капитализации — 3,56%.
РБК06:46
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ТАСС

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

ТАСС08:05
РБК

Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам

РБК06:46
ПРАЙМ

Сбербанк снизил ставку по вкладу в долларах

ПРАЙМ07:30
Российская газета

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Российская газета05:07
URA.Ru

Сбербанк понизил ставки по вкладам

URA.Ru04:42
Коммерсантъ

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Коммерсантъ05:51
Интерфакс

Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях

Интерфакс04:14

Украина отозвала посла в Белоруссии

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Украина отозвала посла в Белоруссии
BFM.ru10:19
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Интерфакс08:58
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Чемпионат10:44

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РИА Новости05:39
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