Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.