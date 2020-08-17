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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях, опустив в среднем максимальные ставки на 0,23–0,3 процентных пункта (п.п.), следует из информации на сайте
 организации.
Известиявчера в 09:55
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RT на русском

Эксперт оценил ситуацию с валютными вкладами

RT на русскомвчера в 11:32
ТАСС

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

ТАССвчера в 08:05
ПРАЙМ

Сбербанк снизил ставку по вкладу в долларах

ПРАЙМвчера в 07:30
Российская газета

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Российская газетавчера в 05:07
URA.Ru

Сбербанк понизил ставки по вкладам

URA.Ruвчера в 04:42
Коммерсантъ

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Коммерсантъвчера в 05:51
Интерфакс

Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях

Интерфаксвчера в 04:14

Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.
Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет
Газета.Ru21:14
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Правительство Белоруссии сложило полномочия перед президентом

Согласно опубликованному 17 августа постановлению на Национальном правовом интернет-портале, правительство Белоруссии в соответствии с законом сложило полномочия перед вновь избранным президентом.
Кривое-зеркало.рувчера в 04:10
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В Белоруссии после трансляции разгона акций закрыли телеканал

В протоколе общего собрания, на котором присутствовали два человека, указано, что причиной увольнения Акберова стала трансляция видео с жестким разгоном акции протеста и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси.
РБК22:34
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