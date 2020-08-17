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Вести.Ru
Вести.Ru

Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,1-0,35 процентных пункта, согласно информации на сайте крупнейшего российского банка. Максимальная ставка по вкладу "Сохраняй" снижена до 3,5% с 3,65% годовых на 1-2 года на сумму от 400 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях, опустив в среднем максимальные ставки на 0,23–0,3 процентных пункта (п.п.), следует из информации на сайте
 организации.
Известия09:55
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РБК

Вклад в банке против биткоина. Как сохранить свои деньги

РБК11:05
ТАСС

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

ТАСС08:05
Интерфакс

Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях

Интерфакс04:14
Российская газета

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Российская газета05:07
URA.Ru

Сбербанк понизил ставки по вкладам

URA.Ru04:42
ПРАЙМ

Сбербанк снизил ставку по вкладу в долларах

ПРАЙМ07:30
Коммерсантъ

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Коммерсантъ05:51

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Областная газета (г. Иркутск)03:14
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