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Вести.Ru
Вести.Ru

Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,1-0,35 процентных пункта, согласно информации на сайте крупнейшего российского банка. Максимальная ставка по вкладу "Сохраняй" снижена до 3,5% с 3,65% годовых на 1-2 года на сумму от 400 тысяч рублей.В источнике
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RT на русском

Эксперт оценил ситуацию с валютными вкладами

RT на русскомвчера в 11:32
ТАСС

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

ТАССвчера в 08:05
Интерфакс

Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях

Интерфаксвчера в 04:14
Российская газета

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Российская газетавчера в 05:07
URA.Ru

Сбербанк понизил ставки по вкладам

URA.Ruвчера в 04:42
ПРАЙМ

Сбербанк снизил ставку по вкладу в долларах

ПРАЙМвчера в 07:30
Коммерсантъ

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Коммерсантъвчера в 05:51

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ruвчера в 11:28
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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В Конгрессе США призвали «отвергать агрессию Москвы» в Белоруссии

Вашингтон, 18 августа 2020, 06:34 — REGNUM Администрации президента США следует отвергнуть предложение о военной помощи, которое якобы поступило из России в адрес Белоруссии на фоне «продолжающихся мирных протестов».
REGNUM23:34
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Лужков разрешил рейв на Красной площади после подаренных роликов

Мэр Москвы Юрий Лужков разрешил провести рейв на Красной площади у стен Мавзолея в 1995 году после личной встречи с организатором мероприятия Русланом Мирошником, в ходе которой продюсер подарил ему ролики.
Lenta.ru23:01
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Врач рассказал, кому нельзя есть арбузы

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем и сахарным диабетом лучше ограничить употребление арбуза, заявил РИА Новости диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.
РИА Новости19:00

Военные объекты ХАМАС дважды были атакованы самолетами ВВС Израиля

Провокации в виде отправки воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа дополнились организацией беспорядков, во время которого палестинцы жгли покрышки, бросали взрывные устройства и гранаты в сторону забора безопасности на границе Израиля и сектора Газа.
Политическая Экспертиза16 августа в 10:32
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