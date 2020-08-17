Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях
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Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,1-0,35 процентных пункта, согласно информации на сайте крупнейшего российского банка. Максимальная ставка по вкладу "Сохраняй" снижена до 3,5% с 3,65% годовых на 1-2 года на сумму от 400 тысяч рублей.В источнике
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