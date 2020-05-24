Сбербанк занял 6-е место в мировом рейтинге The Boston Consulting Group (BCG) по созданию стоимости для акционеров среди крупнейших по капитализации компаний. ВСG проанализировала 2320 компаний по всему миру.

Сбербанк вошел в десятку лидеров по приросту акционерной стоимости

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