Экономика
РБКСбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
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Игры
Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут
За рулем 21 мая в 08:00
Здоровье
Диетолог опровергла миф о пользе отказа от соли
"Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом", - добавила Соломантина.
NewInform 00:22
Футбол
Панов считает, что Дзюба зачахнет в европейской команде
Думаю, если выдернуть Артёма в другую команду, он зачахнет.
RT на русском 14:05
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь
Жительница Северной столицы скончалась, не дождавшись скорой помощи. У девушки начались проблемы с почками, а затем появилась одышка.
Peterburg2.ru вчера в 07:27
Хоккей
«Каролина» и «Тампа-Бэй» проголосовали против плей-офф с 24 клубами
Только «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» проголосовали против плана возобновления сезона в формате плей-офф с участием 24 команд во время голосования профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги, информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Ник Кипреос.
Чемпионат вчера в 17:41
Общество
Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе
Полиция Вены застала президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой за столиком итальянского кафе после 23.00, в нарушение правил, в соответствии с которыми все рестораны из-за пандемии коронавируса должны быть закрыты в это время, сообщает газета Kronen Zeitung.
РИА Новости 14:50
Происшествия
Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту
Мухаммад Зубаир, один из двух человек, выживших при крушении самолета Airbus A-320 в Карачи, рассказал о своем спасении местному телеканалу Geo News.
РИА Новости вчера в 04:10
Авто
Tesla не собирается урезать габариты пикапа Cybertruck
Руководитель Tesla заявил, что не собирается укорачивать серийную версию пикапа Cybertruck.
Car.ru 09:11
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Газета.Ru 04:13
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
Общество
Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК 17:00
Футбол
Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»
В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5. Счет в матче был открыт на 11-й минуте.
LiveSport.ru 11:44
Общество
Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
Татар-информ вчера в 12:03
Общество
Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»
Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
Право.ру 07:31
Авто
В Сети вспомнили о ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
В рамках ретроспективы забытых отечественных моделей в Сети появилась информация о ВАЗ-21079, агрегируемом мощнейшим на тот момент двигателем.
Letnews.ru 10:37
Здоровье
Российский препарат от COVID-19 испытают за один-два месяца
Клинические испытания российского препарата от коронавируса COVID-19 планируется завершить через 4-8 недель.
Вести.Ru 03:23
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская фигуристка Алина Загитова стала олимпийской иконой стиля.
Российская газета 16:14
Экономика
Граждане стали чаще платить через СБП
Граждане стали чаще платить через СБП Крупный онлайн-ритейлер России Wildberries в апреле зафиксировал рекордный рост оплаты на сайте через систему быстрых платежей (СБП) — в 14 раз по сравнению с мартом.
Коммерсантъ 12:46
Общество
В России от коронавируса скончалось рекордное число человек за сутки
Напомним, ранее АБН сообщало о том, что за последние сутки в России коронавирусом заразились еще 8599 человек.
АБН 09:27
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Авто
Новый пикап Ford Ranger станет гибридом
Пикап Ford Ranger знают и любят на многих региональных рынках: Европе, Северной Америке, Австралии и других странах.
CarsWeek.ru 22 мая в 05:57
Кино
Составили рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»
Evo-rus.com вчера в 11:22
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 15:47
Общество
Попова: Больше половины регионов могут начать снимать ограничения
В 44 из 85 регионов ограничения из-за коронавируса можно постепенно отменять, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Российская газета 11:53