Экономика

РБКРБКСбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

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Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
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Сбербанк вошел в десятку лидеров по приросту акционерной стоимости

Ведомости17:01

Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

РБК17:01
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:19, Ашберн
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