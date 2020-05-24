Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк вошел в десятку лидеров по приросту акционерной стоимости

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Сбербанк занял 6-е место в мировом рейтинге The Boston Consulting Group (BCG) по созданию стоимости для акционеров среди крупнейших по капитализации компаний. ВСG проанализировала 2320 компаний по всему миру.
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Сбербанк вошел в десятку мировых лидеров по приросту акционерной стоимости

Коммерсантъ01:53

Сбербанк вошел в десятку лидеров по приросту акционерной стоимости

Ведомостивчера в 17:01

Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

РБКвчера в 17:01
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Россия решила разместить в Сибири гиперзвуковые ракеты. На это решение, естественно, обратили внимание в КНР.
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Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас надеется, что сезон во Франции будет возобновлен.
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Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет.
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Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
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Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
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Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
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«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
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Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

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