Экономика
ВедомостиСбербанк вошел в десятку лидеров по приросту акционерной стоимости
Сбербанк занял 6-е место в мировом рейтинге The Boston Consulting Group (BCG) по созданию стоимости для акционеров среди крупнейших по капитализации компаний. ВСG проанализировала 2320 компаний по всему миру.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:37, Ашберн
Общество
В Госдуме планируют ужесточить наказание за ДТП для водителей без прав
В России планируется увеличить наказание для водителей без прав, которые стали участниками ДТП.
SpeedMe 01:17
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 23 мая в 11:38
Происшествия
Полиция Крыма задержала пьяного дебошира в аэропорту Симферополя
Транспортная полиция Крыма задержала в аэропорту Симферополя пьяного авиапассажира, устроившего дебош на рейсе до Москвы.
Известия вчера в 20:20
Экономика
Россия готовится заработать на нефти и газе гораздо больше
Для сравнения: Россия добывает (по 2019 году) 560 миллионов тонн нефти и еще примерно столько же — если переводить на массу — природного газа.
РИА Новости 01:00
Происшествия
В Приморском лесу нашли пережидавшую коронавирус семью
В Приморском крае, в Кавалеровском районе, отца и трех детей, которые пропали в начале мая, обнаружили в лесу.
РБК 01:33
Авто
Китайский бренд Volkswagen Jetta выйдет на мировой рынок
Глава «Jetta» — Харальд Мюллер - в своем интервью ресурсу «Automotive News Europe» рассказал, что продажи бренда составляют 1% от общего количества реализуемых авто на рынке.
ГЛАС.RU 23 мая в 03:26
Происшествия
В больнице в Партизанске потушили пожар
Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 01:54
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 23 мая в 09:44
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
РИА Новости вчера в 18:34
Армия и оружие
В Китае интересуются, зачем в Сибири размещают гиперзвуковые ракеты
Россия решила разместить в Сибири гиперзвуковые ракеты. На это решение, естественно, обратили внимание в КНР.
Военное обозрение 02:31
Футбол
Президент «Лиона» призывает возобновить сезон во Франции
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас надеется, что сезон во Франции будет возобновлен.
Спорт-Экспресс 23 мая в 17:56
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Дибров рассказал, почему выжила Бабкина
Ранее NEWS.ru сообщал, что переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина рассказала, что её сын Даниил также переболел COVID-19.
News.ru 00:38
Общество
Губернатор НСО Травников попросил полицию пресекать массовые вечеринки
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил стражей правопорядка жестче реагировать к нарушителям режима самоизоляции.
АиФ Новосибирск 00:42
Энергетика
Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся
Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет.
Российская газета вчера в 22:11
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем вчера в 02:41
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
Экономика
Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета 22 мая в 05:40
Авто
6 автомобилей, которые подешевели в России в кризис
Новые автомобили вчера в 12:09
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Общество
Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии
Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:30
Здоровье
Саратовцам расскажут, как жить в условиях пандемии коронавируса
Начало мероприятия в 10:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).
КП - Саратов 22 мая в 09:00
Киберспорт
В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов
Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
Cyber.sports.ru 23 мая в 10:05
Общество
15 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Карелии
Число заболевших новой коронавирусной инфекцией продолжает неустанно расти. За последние сутки число заболевших увеличилось на 15 человек.
Петрозаводск говорит 01:58
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47