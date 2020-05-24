Экономика
РБКСбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.
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Финансы
Москва недополучила 160 млрд рублей из-за пандемии коронавируса
Почти 160 млрд рублей недополучил бюджет Москвы из-за пандемии коронавируса.
Известия 02:45
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем вчера в 02:41
Общество
Выпускников приглашают на «Последний звонок» в сеть
25 мая 2020 года всех выпускников приглашают на торжественную линейку в сеть. "Последний звонок" в этом году пройдет в режиме онлайн.
Vologda-poisk.ru 02:48
Экономика
В России резко упала выдача ипотеки
Москва, 25 мая 2020, 09:48 — REGNUM В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
REGNUM 02:48
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Происшествия
В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья
Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
RT на русском вчера в 08:13
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых
Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 23 мая в 12:37
Происшествия
В Астраханской области опрокинулась пассажирская «Газель»
ЧП случилось на автодороге в поселке Белый Ильмень - опрокинулась пассажирская "Газель", ехавшая из Астрахани в поселок Володарский.
Российская газета вчера в 12:50
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Глава Тувы заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 23:43
Гаджеты
Huawei все-таки выпустит флагманский процессор Kirin 1020
Huawei, наплевав на санкции, решил все-таки запустить в производство Kirin 1020. Об этом заявили представители компании.
Goroday.ru вчера в 15:57
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
Политика
В Китае заявили, что их отношения с США близки к холодной войне
США выстраивают отношения с Китаем «на грани новой холодной войны», заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Отношения между странами осложнились на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 05:32
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Овдовевшая два года назад Нелли Кобзон высказалась о новых отношениях
Напомним, после смерти Иосифа Кобзона вдова артиста затеяла два крупных судебных разбирательства с должниками скончавшегося супруга.
Радио Комсомольская правда 01:55
Армия и оружие
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», – сообщает ПолитРоссия со ссылкой на китайское издание Sohu.
Южный Федеральный вчера в 21:24
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 00:43
Общество
В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений
В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
Общество
44 региона начнут снимать ограничения
44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
Космос
Хаббл запечатлел спиральную галактику NGC 4100
Известная как NGC 4100, галактика может похвастаться аккуратной спиральной структурой и закрученными руками, запятнанными ярким голубым оттенком вновь образованных звезд.
V-kosmose.com 22 мая в 10:23
Общество
В Москве умер 41 человек с коронавирусом
За последние сутки в Москве умер 41 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.
Lenta.ru 02:26
Фигурное катание
Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров в TikTok
Lenta.ru 02:41
Общество
Травников поручил навести порядок в Новосибирске после вечеринок
Новосибирск, 25 мая 2020, 09:16 — REGNUM Все факты нарушения общественного порядка в период самоизоляции в Новосибирской области требуют более жёсткой и оперативной реакции, подчеркнул губернатор Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 25 мая.
REGNUM 02:16
Футбол
Трансфер Кантона в «Манчестер Юнайтед» назван лучшим в истории АПЛ
Манчестер, Великобритания, 25 мая 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим трансфером в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) назван переход бывшего форварда сборной Франции Эрика Кантона в «Манчестер Юнайтед».
REGNUM 03:02