Экономика

РБКРБКСбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.
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Сбербанк вошел в топ-10 компаний мира по росту акционерной стоимости

ПРАЙМ02:55

Сбербанк занял шестое место в мировом рейтинге доходности акций

Политика Сегодня02:47

Сбербанк вошел в десятку лидеров по приросту акционерной стоимости

Ведомостивчера в 17:01

Сбербанк вошел в десятку мировых лидеров по приросту акционерной стоимости

Коммерсантъ01:53

Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

РБКвчера в 17:01
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:11, Ашберн
Финансы

Москва недополучила 160 млрд рублей из-за пандемии коронавируса

Почти 160 млрд рублей недополучил бюджет Москвы из-за пандемии коронавируса.
Известия 02:45
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Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
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Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
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Хоккей

Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок

Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем вчера в 02:41
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Общество

Выпускников приглашают на «Последний звонок» в сеть

25 мая 2020 года всех выпускников приглашают на торжественную линейку в сеть. "Последний звонок" в этом году пройдет в режиме онлайн.
Vologda-poisk.ru 02:48
Экономика

В России резко упала выдача ипотеки

Москва, 25 мая 2020, 09:48 — REGNUM В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
REGNUM 02:48
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Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о голодающих артистах

Bimru.ru 01:31
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
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Шоу-бизнес

Светлана Моргунова впервые прокомментировала смерть сына

Bimru.ru 02:54
Происшествия

В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья

Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
RT на русском вчера в 08:13
32
Общество

Из роддома в Москве забрали жившую там пять лет девочку

Газета.Ru 02:02
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Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых

Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 23 мая в 12:37
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Происшествия

Федерация тенниса Грузии высказалась об инциденте с Басилашвили

Газета.Ru 02:50
4
Происшествия

В Астраханской области опрокинулась пассажирская «Газель»

ЧП случилось на автодороге в поселке Белый Ильмень - опрокинулась пассажирская "Газель", ехавшая из Астрахани в поселок Володарский.
Российская газета вчера в 12:50
8
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
2,1K
Общество

Глава Тувы заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 23:43
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Гаджеты

Huawei все-таки выпустит флагманский процессор Kirin 1020

Huawei, наплевав на санкции, решил все-таки запустить в производство Kirin 1020. Об этом заявили представители компании.
Goroday.ru вчера в 15:57
19
Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
198
Политика

В Китае заявили, что их отношения с США близки к холодной войне

США выстраивают отношения с Китаем «на грани новой холодной войны», заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Отношения между странами осложнились на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 05:32
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Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера Lada

На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
267
Шоу-бизнес

Овдовевшая два года назад Нелли Кобзон высказалась о новых отношениях

Напомним, после смерти Иосифа Кобзона вдова артиста затеяла два крупных судебных разбирательства с должниками скончавшегося супруга.
Радио Комсомольская правда 01:55
Армия и оружие

Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», – сообщает ПолитРоссия со ссылкой на китайское издание Sohu.
Южный Федеральный вчера в 21:24
89
Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 00:43
9,9K
Общество

В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений

В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
335
Общество

44 региона начнут снимать ограничения

44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
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Космос

Хаббл запечатлел спиральную галактику NGC 4100

Известная как NGC 4100, галактика может похвастаться аккуратной спиральной структурой и закрученными руками, запятнанными ярким голубым оттенком вновь образованных звезд.
V-kosmose.com 22 мая в 10:23
Общество

В Москве умер 41 человек с коронавирусом

За последние сутки в Москве умер 41 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.
Lenta.ru 02:26
Фигурное катание

Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров в TikTok

Lenta.ru 02:41
Общество

Травников поручил навести порядок в Новосибирске после вечеринок

Новосибирск, 25 мая 2020, 09:16 — REGNUM Все факты нарушения общественного порядка в период самоизоляции в Новосибирской области требуют более жёсткой и оперативной реакции, подчеркнул губернатор Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 25 мая.
REGNUM 02:16
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Футбол

Трансфер Кантона в «Манчестер Юнайтед» назван лучшим в истории АПЛ

Манчестер, Великобритания, 25 мая 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим трансфером в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) назван переход бывшего форварда сборной Франции Эрика Кантона в «Манчестер Юнайтед».
REGNUM 03:02
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