Экономика
РБКСбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.
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Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM вчера в 05:58
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Здоровье
Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства
Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать, заявила "Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак.
РИА Новости вчера в 16:19
Общество
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысяч.
REGNUM 03:45
Шоу-бизнес
Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам
Вечерняя Москва 23 мая в 21:43
Гаджеты
Redmi представила свой самый доступный смартфон Redmi K30i 5G
Компания Redmi представила смартфон Redmi K30i 5G.
Профиль 03:15
Шоу-бизнес
Муж Гагариной написал стих про крыс после слухов о разводе
Супруг знаменитой певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков поделился с подписчиками стихотворением про крыс, из которых нельзя "сделать людей".
VSE42.RU вчера в 23:45
Общество
В России 44 региона могут начать снимать ограничения
Система здравоохранения справилась с нагрузкой. Она подчеркнула, что все меры, которые принимались правительством, сработали.
RuNews24.ru 00:03
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform вчера в 09:27
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
Футбол
Матч ЛЧ в Ливерпуле мог привести к смерти от коронавируса 41 человека
Прошедший 11 марта на стадионе «Энфилд» в присутствии более 52 тысяч зрителей ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико» мог стать причиной заражения COVID-19 жителей Великобритании.
Ридус вчера в 14:08
Здоровье
Кардиолог назвал три симптома близкого сердечного приступа
Немецкий профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер перечислил признаки, которые указывают на скорый сердечный приступ.
Pravda.Ru 03:40
Киберспорт
Battle Pass 2020 в Dota 2 выйдет 25 мая
Battle Pass 2020 в Dota 2 выйдет в понедельник, 25 мая. Информация об этом появилась в официальном твиттере разработчика - компании Valve.
Inc-news.ru вчера в 17:37
Авто
В Латвии в апреле упали продажи автомобилей
В Латвии в апреле снизился уровень продаж автомобилей.
Vevby.ru вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику после жалоб о нехватке денег
Актер, супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, ответил на критику в свой адрес после жалобы на отсутствие заработка у артистов в период пандемии коронавируса.
Известия 03:57
Политика
Татьяна Пяткина назначена заместителем министра по внешним связям и делам народов Якутии
Татьяна Пяткина назначена заместителем министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).
Якутия Daily 03:37
Футбол
Срна: «„Динамо“ Семина было самым сильным после эры Лобановского»
Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился воспоминаниями о победе в Кубке УЕФА-2008/09 и назвал киевское «Динамо» под руководством Юрия Семина одним из сильнейших в истории клуба.
Sport24.ru вчера в 19:46
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM вчера в 02:21
Общество
Травников поручил навести порядок в Новосибирске после вечеринок
Новосибирск, 25 мая 2020, 09:16 — REGNUM Все факты нарушения общественного порядка в период самоизоляции в Новосибирской области требуют более жёсткой и оперативной реакции, подчеркнул губернатор Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 25 мая.
REGNUM 02:16
Экономика
Решетников: уровень закрытости экономики России на фоне коронавируса стремительно снижается
Уровень закрытости экономики России из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса стремительно снижается, заявил глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников.
Вести.Ru 03:44
Общество
Для выпускников школ проведут Последний звонок в онлайн-формате
Утром для выпускников прозвучит виртуальный последний звонок. Запланирован праздничный онлайн-марафон, посвященный Последнему звонку.
Краснодарские известия 01:53
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
Здоровье
В Смольном объяснили скачок смертности от коронавируса в Петербурге
В последнюю статистику смертей от коронавируса попали жители города, которые скончались ранее — в апреле и мае.
Поребрик.Медиа 01:16
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Происшествия
90 вахтовиков сбежали из карантина на стройку в Иркутске
В поселке Маркова под Иркутском нашли новый очаг заражения. Диагноз коронавирус подтвердился у одного из жильцов общежития.
КП - Иркутск вчера в 22:05
Общество
Оголодавшие на карантине крысы атаковали города США
Как сообщило издание The Washington post, с момента введение карантина в Соединенных Штатах участились сообщения о случаях каннибализма среди крыс, которые лишились привычных мест кормежки.
Телеканал 360° вчера в 19:04