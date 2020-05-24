Экономика

РБКРБКСбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.
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Сбербанк вошел в десятку лидеров по приросту акционерной стоимости

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Общество

Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
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Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Происшествия

Бойца ММА Балиева задержали вместе с участниками перестрелки

Вести.Ru 02:35
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Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства

Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать, заявила "Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак.
РИА Новости вчера в 16:19
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Общество

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысяч.
REGNUM 03:45
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Шоу-бизнес

Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам

Вечерняя Москва 23 мая в 21:43
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Redmi представила свой самый доступный смартфон Redmi K30i 5G

Компания Redmi представила смартфон Redmi K30i 5G.
Профиль 03:15
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Шоу-бизнес

Муж Гагариной написал стих про крыс после слухов о разводе

Супруг знаменитой певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков поделился с подписчиками стихотворением про крыс, из которых нельзя "сделать людей".
VSE42.RU вчера в 23:45
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Общество

В России 44 региона могут начать снимать ограничения

Система здравоохранения справилась с нагрузкой. Она подчеркнула, что все меры, которые принимались правительством, сработали.
RuNews24.ru 00:03
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Шоу-бизнес

Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform вчера в 09:27
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Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
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Футбол

Матч ЛЧ в Ливерпуле мог привести к смерти от коронавируса 41 человека

Прошедший 11 марта на стадионе «Энфилд» в присутствии более 52 тысяч зрителей ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико» мог стать причиной заражения COVID-19 жителей Великобритании.
Ридус вчера в 14:08
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Здоровье

Кардиолог назвал три симптома близкого сердечного приступа

Немецкий профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер перечислил признаки, которые указывают на скорый сердечный приступ.
Pravda.Ru 03:40
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Battle Pass 2020 в Dota 2 выйдет 25 мая

Battle Pass 2020 в Dota 2 выйдет в понедельник, 25 мая. Информация об этом появилась в официальном твиттере разработчика - компании Valve.
Inc-news.ru вчера в 17:37
Авто

В Латвии в апреле упали продажи автомобилей

В Латвии в апреле снизился уровень продаж автомобилей.
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после жалоб о нехватке денег

Актер, супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, ответил на критику в свой адрес после жалобы на отсутствие заработка у артистов в период пандемии коронавируса.
Известия 03:57
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Политика

Татьяна Пяткина назначена заместителем министра по внешним связям и делам народов Якутии

Татьяна Пяткина назначена заместителем министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).
Якутия Daily 03:37
Футбол

Срна: «„Динамо“ Семина было самым сильным после эры Лобановского»

Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился воспоминаниями о победе в Кубке УЕФА-2008/09 и назвал киевское «Динамо» под руководством Юрия Семина одним из сильнейших в истории клуба.
Sport24.ru вчера в 19:46
Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM вчера в 02:21
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Общество

Травников поручил навести порядок в Новосибирске после вечеринок

Новосибирск, 25 мая 2020, 09:16 — REGNUM Все факты нарушения общественного порядка в период самоизоляции в Новосибирской области требуют более жёсткой и оперативной реакции, подчеркнул губернатор Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 25 мая.
REGNUM 02:16
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Экономика

Решетников: уровень закрытости экономики России на фоне коронавируса стремительно снижается

Уровень закрытости экономики России из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса стремительно снижается, заявил глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников.
Вести.Ru 03:44
Общество

Для выпускников школ проведут Последний звонок в онлайн-формате

Утром для выпускников прозвучит виртуальный последний звонок. Запланирован праздничный онлайн-марафон, посвященный Последнему звонку.
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Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
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Здоровье

В Смольном объяснили скачок смертности от коронавируса в Петербурге

В последнюю статистику смертей от коронавируса попали жители города, которые скончались ранее — в апреле и мае.
Поребрик.Медиа 01:16
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Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
3
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
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Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru 23 мая в 15:27
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Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о голодающих артистах

Bimru.ru 01:31
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Происшествия

90 вахтовиков сбежали из карантина на стройку в Иркутске

В поселке Маркова под Иркутском нашли новый очаг заражения. Диагноз коронавирус подтвердился у одного из жильцов общежития.
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Оголодавшие на карантине крысы атаковали города США

Как сообщило издание The Washington post, с момента введение карантина в Соединенных Штатах участились сообщения о случаях каннибализма среди крыс, которые лишились привычных мест кормежки.
Телеканал 360° вчера в 19:04
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