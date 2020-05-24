Экономика

РБКРБКСбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.
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Сбербанк вошел в десятку мировых лидеров по приросту акционерной стоимости

Коммерсантъ01:53

Сбербанк признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости

РИА ОмскИнформ03:14

Группа НЛМК вошла в топ-10 металлургических компаний мира

ГТРК Липецк03:08

Сбербанк вошел в топ-10 компаний мира по росту акционерной стоимости

ПРАЙМ02:55

Сбербанк вошел в десятку лидеров по доходности для акционеров

Snob.ru04:06

Сбербанк вошел в десятку лидеров по приросту акционерной стоимости

Ведомостивчера в 17:01

Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

РБКвчера в 17:01
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:18, Ашберн
Здоровье

В Свердловской области выявили коронавирус сразу у 279 человек

REGNUM 03:54
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Происшествия

СК просит суд арестовать захватчика банка в Москве

Следственный комитет ходатайствует перед судом об аресте 34-летнего жителя Нижневартовска, который подозревается в захвате заложников в отделении банка на улице Земляной Вал в центре Москвы.
RT на русском 04:04
Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
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Общество

Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов

Для составления рейтинга регионов по социальной ориентированности бюджетов были использованы данные Федерального казначействапо социальнымрасходам консолидированных бюджетов субъектов в расчете на одного жителя.
Российская газета 02:35
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Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
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Шоу-бизнес

Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform вчера в 09:27
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Происшествия

В Екатеринбурге трое мужчин насиловали детей с позволения матери

Правда УрФО 00:43
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Армия и оружие

Боевики ливийского ПНС организовали новый вброс о «российском следе»

Боевики опубликовали видео всего спустя сутки после официального заявления генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, представляющего силы Ливийской национальной армии.
Русская Планета 23 мая в 06:40
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Шоу-бизнес

Лепс отреагировал на слова Пригожина о голодающих артистах

News.ru вчера в 07:58
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Футбол

Спаллетти хочет вернуться к тренерской работе

Итальянский тренер Лучано Спаллетти заявил, что хочет вернуться к работе.
Матч ТВ 04:10
Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости вчера в 10:01
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Происшествия

В больнице в Партизанске потушили пожар

Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 01:54
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Фигурное катание

Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров в TikTok

Lenta.ru 02:41
Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
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Общество

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
REGNUM 03:45
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Авто

Специалисты рассказали о недостатках Lada Largus

Car.ru 02:42
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми

REGNUM 23 мая в 07:07
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Общество

В Госдуме оценили идею снижения пенсионного возраста

В Госдуме оценили предложение снизить пенсионный возраст в России.
Пятый канал 23 мая в 23:03
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Киберспорт

В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов

Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
Cyber.sports.ru 23 мая в 10:05
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Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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Общество

Лео Бокерия посоветовал разрешить прогулки пожилым людям

По мнению Лео Бокерия, люди старшего возраста могли бы просто выйти и подышать свежим воздухом, что вполне возможно в любых условиях и в любом городе.
Российская газета 03:35
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Гаджеты

Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone

С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку.
Astera вчера в 16:28
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Общество

Сегодня в российских школах пройдет последний звонок

Праздничная перекличка Последнего звонка пройдет в прямом эфире телеканала «Россия» в программе Андрея Малахова, начиная с 18 часов.
Эхо Москвы вчера в 23:13
Кино

Первый трейлер российской экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 27 мая

27 мая состоится прямой эфир, в рамках которого будет представлен первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — экранизации одноименного комикса издательства Bubble.
КиноПоиск 04:00
Здоровье

Роспотребнадзор спрогнозировал рост смертности от коронавируса

«Совершенно секретно»: Россия прошла пик ежедневного прироста зараженных коронавирусом, следом будет пик смертности.
Совершенно секретно 02:26
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Общество

За сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса

В России выявлено 8946 новых случаев коронавируса, передает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Вести Подмосковья 03:50
Политика

Посольство РФ призвало Bloomberg извиниться за фейк о рейтинге Путина

Посольство РФ отмечает, что в материале Bloomberg со ссылкой на ВЦИОМ выстроен график, согласно которому эти показатели составляют 27 процентов.
Слово и Дело 23 мая в 23:29
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Экономика

Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
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Игры

Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок

Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
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