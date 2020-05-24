Экономика
РБКСбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.
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Происшествия
СК просит суд арестовать захватчика банка в Москве
Следственный комитет ходатайствует перед судом об аресте 34-летнего жителя Нижневартовска, который подозревается в захвате заложников в отделении банка на улице Земляной Вал в центре Москвы.
RT на русском 04:04
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
Общество
Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
Для составления рейтинга регионов по социальной ориентированности бюджетов были использованы данные Федерального казначействапо социальнымрасходам консолидированных бюджетов субъектов в расчете на одного жителя.
Российская газета 02:35
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform вчера в 09:27
Армия и оружие
Боевики ливийского ПНС организовали новый вброс о «российском следе»
Боевики опубликовали видео всего спустя сутки после официального заявления генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, представляющего силы Ливийской национальной армии.
Русская Планета 23 мая в 06:40
Шоу-бизнес
Лепс отреагировал на слова Пригожина о голодающих артистах
News.ru вчера в 07:58
Футбол
Спаллетти хочет вернуться к тренерской работе
Итальянский тренер Лучано Спаллетти заявил, что хочет вернуться к работе.
Матч ТВ 04:10
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости вчера в 10:01
Происшествия
В больнице в Партизанске потушили пожар
Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 01:54
Фигурное катание
Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров в TikTok
Lenta.ru 02:41
Общество
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
REGNUM 03:45
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
REGNUM 23 мая в 07:07
Общество
В Госдуме оценили идею снижения пенсионного возраста
В Госдуме оценили предложение снизить пенсионный возраст в России.
Пятый канал 23 мая в 23:03
Киберспорт
В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов
Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
Cyber.sports.ru 23 мая в 10:05
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Общество
Лео Бокерия посоветовал разрешить прогулки пожилым людям
По мнению Лео Бокерия, люди старшего возраста могли бы просто выйти и подышать свежим воздухом, что вполне возможно в любых условиях и в любом городе.
Российская газета 03:35
Гаджеты
Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone
С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку.
Astera вчера в 16:28
Общество
Сегодня в российских школах пройдет последний звонок
Праздничная перекличка Последнего звонка пройдет в прямом эфире телеканала «Россия» в программе Андрея Малахова, начиная с 18 часов.
Эхо Москвы вчера в 23:13
Кино
Первый трейлер российской экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 27 мая
27 мая состоится прямой эфир, в рамках которого будет представлен первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — экранизации одноименного комикса издательства Bubble.
КиноПоиск 04:00
Здоровье
Роспотребнадзор спрогнозировал рост смертности от коронавируса
«Совершенно секретно»: Россия прошла пик ежедневного прироста зараженных коронавирусом, следом будет пик смертности.
Совершенно секретно 02:26
Общество
За сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса
В России выявлено 8946 новых случаев коронавируса, передает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Вести Подмосковья 03:50
Политика
Посольство РФ призвало Bloomberg извиниться за фейк о рейтинге Путина
Посольство РФ отмечает, что в материале Bloomberg со ссылкой на ВЦИОМ выстроен график, согласно которому эти показатели составляют 27 процентов.
Слово и Дело 23 мая в 23:29
Экономика
Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
Игры
Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок
Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм 03:47