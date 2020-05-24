Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.

Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

Происшествия СК просит суд арестовать захватчика банка в Москве Следственный комитет ходатайствует перед судом об аресте 34-летнего жителя Нижневартовска, который подозревается в захвате заложников в отделении банка на улице Земляной Вал в центре Москвы.

Общество Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов Для составления рейтинга регионов по социальной ориентированности бюджетов были использованы данные Федерального казначействапо социальнымрасходам консолидированных бюджетов субъектов в расчете на одного жителя. 4

Экономика Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. 256

Шоу-бизнес Барбара Пино победила в шоу «Холостяк» Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо. 6

Футбол Спаллетти хочет вернуться к тренерской работе Итальянский тренер Лучано Спаллетти заявил, что хочет вернуться к работе.

Происшествия В больнице в Партизанске потушили пожар Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. 32

Происшествия В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. 87

Общество Лео Бокерия посоветовал разрешить прогулки пожилым людям По мнению Лео Бокерия, люди старшего возраста могли бы просто выйти и подышать свежим воздухом, что вполне возможно в любых условиях и в любом городе. 7

Гаджеты Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку. 3

Общество Сегодня в российских школах пройдет последний звонок Праздничная перекличка Последнего звонка пройдет в прямом эфире телеканала «Россия» в программе Андрея Малахова, начиная с 18 часов.

Кино Первый трейлер российской экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 27 мая 27 мая состоится прямой эфир, в рамках которого будет представлен первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — экранизации одноименного комикса издательства Bubble.

Общество За сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса В России выявлено 8946 новых случаев коронавируса, передает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.