Экономика
РБКСбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.
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с чего всё началось
В прошлогоднем рейтинге BCG Сбербанк был на 48 месте, показав TSR на уровне 16,6%. Как оценивают доходность Рейтинг компаний — лидеров по созданию стоимости для акционеров публикуется BCG с 1999 года.РБКвчера в 17:01
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«Все заболевшие контактировали с жительницей Лахденпохского района, у которой после поездки в Олонецкий район на похороны был подтвержден COVID — 19», — заявил Парфенчиков.
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Общество
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Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России в начале осени.
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iReactor вчера в 07:01
Киберспорт
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Valve анонсировала выход Battle Pass в Dota 2. «Завтра», – говорится в твиттере игры.
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Волгоградские школьники впервые отмечают последний звонок онлайн
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Кафе, рестораны, бары и таверны начали работать сегодня в Греции. Предприятия общепита открыли на две недели раньше запланированного срока.
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.
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За последние сутки в РФ зарегистрировано 8946 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
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В Астрахани учительница получила условный срок за связь со школьником
"Приговором Кировского районного суда Астрахани местной жительнице назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на пять лет", - говорится в сообщении.
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Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
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Катар решил существенно потеснить «Газпром» на европейском рынке
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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
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В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов
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За последние сутки в России было зафиксировано 92 смерти от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 18 мая.
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Ограничения в Челябинской области решили смягчить
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