В прошлогоднем рейтинге BCG Сбербанк был на 48 месте, показав TSR на уровне 16,6%. Как оценивают доходность Рейтинг компаний — лидеров по созданию стоимости для акционеров публикуется BCG с 1999 года.

с чего всё началось

Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.

Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

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