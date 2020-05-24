Экономика
РБКСбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.
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Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Политика
Рогозин заявил о необходимости новой орбитальной станции
«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции», — сказал Рогозин.
REGNUM 04:50
Футбол
«Долгопрудный» и «Олимп» объявили об объединении в один клуб
«Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один частный футбольный клуб.
Спорт-Экспресс 04:28
Гаджеты
Озвучены цены на все модели iPhone 12
В переводе на российские деньги цена "яблочного" смартфона составит порядка 50 тысяч рублей.
Слово и Дело 05:17
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Общество
Пенсионный возраст в России могут снизить
По словам доцента кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фариды Мирзабалаевой, если безработица в России из-за ситуации с коронавирусом начнет расти, власти включат реверс и снизят возраст выхода на пенсию: - Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек, в зависимости от численности безработных.
Хорошие новости вчера в 04:10
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
Экономика
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
Lenta.ru 04:33
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Общество
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
REGNUM 03:45
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия вчера в 02:03
Общество
Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований
Треть обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену Борису Титову в текущем году касалась вопросов уголовного преследования, говорится в разделе его доклада президенту РФ Владимиру Путину "Уголовное преследование предпринимателей", который есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 00:01
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Общество
Испания объявила дату открытия туристического сезона
В четверг, 21 мая, испанский министр экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера рассказала, что правительство Испании рассматривает возможность введения «безопасных коридоров» для туристов из других стран на время курортного сезона.
Известия 23 мая в 17:02
Культура
Pixar выпустила первый мультфильм с главными героями-геями
Анимационная студия Pixar выпустила короткометражный мультфильм Out, который рассказывает о гомосексуальной паре.
Дождь 04:44
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына
RuNews24.ru 03:34
Общество
Где в Самарской области выявили новых заболевших коронавирусом 25 мая
Сегодня, 25 мая, в региональном оперативном штабе уточнили, где были найдены новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области.
Pro Город Самара 04:38
Общество
В Тульской области подтверждено 111 случаев коронавируса
Сегодня, 25 мая, коронавирусом в Тульской области заболели еще 111 жителей региона.
Первый Тульский 03:46
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело вчера в 04:24
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
Футбол
Алиев: «„Динамо“ не вышло в финал Кубка УЕФА-2009 из-за ошибки Семина»
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев считает, что клуб не вышел в финал Кубка УЕФА-2008/09 из-за российского специалиста Юрия Семина, который тогда занимал пост главного тренера.
Sport24.ru вчера в 19:30
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Известия вчера в 19:16
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Происшествия
В Алакуртти продолжают искать пропавшую девочку
Вечерний Мурманск 04:37