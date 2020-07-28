Общество
КоммерсантъСбербанк: восстановление потребительского спроса в России затухает
Напомним, 23 июля аналитики Сбербанка сообщили о выходе потребительского спроса в России на плато. По данным Высшей школы экономики, Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями.
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Сбербанк выявил снижение темпов восстановления потребительского спроса в России
Экономика сегодня09:58
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Общество
Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске
В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС.
BFM.ru 09:30
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
Коммерсантъ 09:18
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
Новые автомобили 10:16
Игры
Автор Mafia Даниэль Вавра раскритиковал геймплей ремейка
Игромания.ру вчера в 12:19
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru 06:37
Политика
Пашинян заявил о стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном
Ереван со своей стороны заявил, что ВС Азербайджана попытались прорваться через границу.
Российская газета 05:59
Общество
У нескольких протестующих в Хабаровске изъяли ножи и топор
У некоторых участников несогласованных акций в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала изъяли ножи и топор.
Журналистская правда 04:07
Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ
Как сообщается на сайте РПЛ, «Спартак» проведёт матчи с ЦСКА в седьмом туре (11—14 сентября) и в 27-м туре (23—26 апреля).
RT на русском 10:18
Политика
Китай ответил США на вторжение в генконсульство КНР в Хьюстоне
По Венской конвенции и консульскому договору между Америкой и Китаем американская сторона не имела права проникать в помещения.
Evo-rus.com 06:27
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Общество
Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах
В середине июня стало известно, что Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением о закрытии и консервации всех уже существующих мусоропроводов в жилых домах.
РБК 10:35
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Общество
Большинство россиян отказалось от электронных трудовых книжек
56% работающих участников опроса не намерены отказываться от бумажного формата, 6% уже оформили электронную трудовую книжку и еще 29% планируют это сделать.
Дни.ру 07:07
Общество
Вьетнам изолировал 80 тысяч туристов из-за нового вида коронавируса
Власти страны сообщили, что вспышка COVID-19 в ряде провинций вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся там.
Вести.Ru 08:07
Шоу-бизнес
32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз
Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 04:34
Наука
Новый ледниковый период наступит на Земле через 100 тыс. лет
Новый ледниковый период на планете Земля наступит через 100 тыс. лет.
Плюс один +1 08:35
Путешествия
Дороже Крыма: в АТОР подсчитали стоимость туров в Танзанию и Турцию
Если рассматривать гостиницы с четырьмя звездами, расположенные на берегу Средиземного моря и предлагающие услуги "все включено", то цены на такой отдых стартуют с отметки в 61 900 рублей.
Политическая Экспертиза 10:32
Политика
Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
Общество
Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова
Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
Pravda.Ru 09:41
Происшествия
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:06
Общество
Краснодарский краевой суд уволил «золотую судью» Хахалеву
Прославившаяся пышной свадьбой дочери и лишенная впоследствии судейского статуса Елена Хахалева отчислена из штата Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 07:54
Политика
Навальный опубликовал декларацию о доходах
Оппозиционер Алексей Навальный раскрыл данные о своих доходах. Он сообщил, что за 2019 год заработал 5,44 млн руб.
Коммерсантъ 10:32
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Общество
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Родственники и друзья Кондулайнен пока не давали официальных комментариев о состоянии здоровья актрисы.
Вокруг ТВ 04:14
Экономика
В Совфеде отреагировали на предложение по деноминации рубля
Калашников отмечает, что процедура нужна для обеспечения удобства обращения денег в стране как для населения, так и для бизнеса.
Evo-rus.com 07:15