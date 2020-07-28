Напомним, 23 июля аналитики Сбербанка сообщили о выходе потребительского спроса в России на плато. По данным Высшей школы экономики, Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1K

Футбол «Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ Как сообщается на сайте РПЛ, «Спартак» проведёт матчи с ЦСКА в седьмом туре (11—14 сентября) и в 27-м туре (23—26 апреля).

Общество Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах В середине июня стало известно, что Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением о закрытии и консервации всех уже существующих мусоропроводов в жилых домах. 1

Общество РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник. 285

Общество Большинство россиян отказалось от электронных трудовых книжек 56% работающих участников опроса не намерены отказываться от бумажного формата, 6% уже оформили электронную трудовую книжку и еще 29% планируют это сделать. 495

Путешествия Дороже Крыма: в АТОР подсчитали стоимость туров в Танзанию и Турцию Если рассматривать гостиницы с четырьмя звездами, расположенные на берегу Средиземного моря и предлагающие услуги "все включено", то цены на такой отдых стартуют с отметки в 61 900 рублей. 10

Политика Кучма ушел из контактной группы по Донбассу Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением. 130

Происшествия СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства. 5

Общество Краснодарский краевой суд уволил «золотую судью» Хахалеву Прославившаяся пышной свадьбой дочери и лишенная впоследствии судейского статуса Елена Хахалева отчислена из штата Краснодарского краевого суда. 38

Политика Навальный опубликовал декларацию о доходах Оппозиционер Алексей Навальный раскрыл данные о своих доходах. Он сообщил, что за 2019 год заработал 5,44 млн руб. 2

Общество YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания. 326