Напомним, 23 июля аналитики Сбербанка сообщили о выходе потребительского спроса в России на плато. По данным Высшей школы экономики, Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями.

Общество Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. 201

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Общество Аксенов объявил о переносе экономического форума в Ялте на 2021 год Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19 переносится на 2021 год, объявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Экономика В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса Потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году, сообщила в своём пресс-релизе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).

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Армия и оружие В Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С» Как ни удивительно, но уничтожение «Панцирей» не является боевой потерей, и, что не менее интересно, это произошло даже не на территории страны, находящейся в состоянии военного конфликта – по представленной информации, два ЗРПК «Панцирь-С» были уничтожены на территории Эфиопии одним ударом молнии. 221

Шоу-бизнес Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом. 7

Армия и оружие Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич. 22

Кино Российский продюсер впервые получил премию «Эмми» Владельца продюсерской компании «Блиц Фильм» Сергея Саркисова наградили «дневной версией» престижной премией «Эмми» за заслуги в создании документальной ленты «Ненависть среди нас».

Здоровье Ограничения в Казахстане начнут отменять с 3 августа Нур-Султан, 28 июля 2020, 09:09 — REGNUM Ограничительные меры в Казахстане начнут смягчать с 3 августа при условии стабилизации эпидемиологической ситуации. 3