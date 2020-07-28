Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк: восстановление потребительского спроса в России затухает

Напомним, 23 июля аналитики Сбербанка сообщили о выходе потребительского спроса в России на плато. По данным Высшей школы экономики, Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями.
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Сбербанк сообщил о затухающем потребительском спросе в РФ

REGNUM10:28

Сбербанк: восстановление потребительского спроса в России затухает

Коммерсантъ08:53

Сбербанк: траты россиян в июле достигли уровня 2019 года

ПРАЙМ09:35

Потребительский спрос в России начал затухать

Моллы.Ru09:12

Сбербанк зафиксировал снижение потребительской активности россиян

Rambler News Service09:09

Сбербанк выявил снижение темпов восстановления потребительского спроса в России

Экономика сегодня09:58

Сбербанк сообщил о «затухании» восстановления потребительского спроса

РБК08:00
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:19, Ашберн
Авто

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

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Общество

Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
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Политика

Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус COVID-19 «на ногах», без проявления симптомов заболевания.
Коммерсантъ 10:49
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Общество

Аксенов объявил о переносе экономического форума в Ялте на 2021 год

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19 переносится на 2021 год, объявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РБК 11:12
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
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Общество

ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса

В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
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Здоровье

Минздрав Башкирии рассказал, в каком режиме работают уфимские больницы

Представители Минздрава Башкирии рассказали, в каком режиме сейчас работают больницы Уфы.
ГлавУфа 08:43
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Экономика

В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса

Потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году, сообщила в своём пресс-релизе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).
РИА Новости 08:30
Армия и оружие

Азербайджан объявил о проведении совместных военных учений с Турцией

РБК вчера в 07:52
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
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Здоровье

Пациенток роддомов, заразившихся коронавирусом, выявили в Татарстане

В Татарстане зафиксированы случаи заражения коронавирусом у женщин, находящихся в роддомах.
Вечерняя Казань 09:40
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Армия и оружие

В Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»

Как ни удивительно, но уничтожение «Панцирей» не является боевой потерей, и, что не менее интересно, это произошло даже не на территории страны, находящейся в состоянии военного конфликта – по представленной информации, два ЗРПК «Панцирь-С» были уничтожены на территории Эфиопии одним ударом молнии.
Avia.pro 26 июля в 20:01
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Путешествия

Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом

Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса "Туту.ру".
Интерфакс 05:25
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Кино

Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа

Стало известно, когда выйдет фильма "Довод" Кристофера Нолана. Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру на 26 августа.
Piter.tv 04:21
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Шоу-бизнес

Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд

Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
НТВ вчера в 11:59
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Армия и оружие

Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Происшествия

Выпавший из окна в Москве ребенок находится в тяжелом состоянии

РИА Новости 10:50
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
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Авто

Кроссовер Changan CS35PLUS для России получил ряд обновлений

Компания Changan обновила кроссовер CS35PLU, который на российском рынке продается с прошлого года.
CarsWeek.ru 08:03
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Общество

В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
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Политика

Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400

RT на русском 07:44
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Общество

Джонсон увидел признаки второй волны эпидемии коронавируса в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил признаки второй волны эпидемии коронавируса в странах Европы.
Вести.Ru 07:32
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Кино

Российский продюсер впервые получил премию «Эмми»

Владельца продюсерской компании «Блиц Фильм» Сергея Саркисова наградили «дневной версией» престижной премией «Эмми» за заслуги в создании документальной ленты «Ненависть среди нас».
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Ограничения в Казахстане начнут отменять с 3 августа

Нур-Султан, 28 июля 2020, 09:09 — REGNUM Ограничительные меры в Казахстане начнут смягчать с 3 августа при условии стабилизации эпидемиологической ситуации.
REGNUM 02:09
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Здоровье

Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни

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Экономика

Дороги на Южный берег Крыма реконструируют за 136 млрд рублей

Несколько дорог, ведущих на Южный берег Крыма, будут реконструированы за 136 млрд рублей.
ИА Крыминформ 10:40
Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Известия 06:07
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Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

Российская газета вчера в 01:11
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