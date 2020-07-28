Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк: восстановление потребительского спроса в России затухает

Напомним, 23 июля аналитики Сбербанка сообщили о выходе потребительского спроса в России на плато. По данным Высшей школы экономики, Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Россияне больше не хотят ничего покупать

Ридус18:22

Сбербанк: восстановление потребительского спроса в России затухает

Коммерсантъ08:53

Сбербанк: траты россиян в июле достигли уровня 2019 года

ПРАЙМ09:35

Сбербанк зафиксировал снижение потребительской активности россиян

Rambler News Service09:09

За год спрос на бытовую технику в России вырос на треть

REGNUM10:54

Сбербанк выявил снижение темпов восстановления потребительского спроса в России

Экономика сегодня09:58

Сбербанк сообщил о «затухании» восстановления потребительского спроса

РБК08:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:38, Ашберн
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream 2

Трубоукладчик «Академик Черский», единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, перестал принадлежать к группе «Газпрома», следует из квартального раскрытия монополии.
РБК 17:02
8
Наука

Нейросеть научили различать конкретных птиц одного вида со спины

Специальная система, которая позволит отличать птиц одного вида друг от друга, разработана группой ученых из Франции, Португалии и Германии.
NewInform 12:56
Здоровье

В Сахалинской области выявили 69 новых заболевших коронавирусом

Итого на 28 июля в Сахалинской области 2421 случай заболевания, 1269 человек выписано с выздоровлением, 1152 проходят лечение.
АСТВ 06:46
5
Футбол

Акинфеев опубликовал первый пост в «Инстаграме»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев сделал первую публикацию в зарегистрированном на днях «Инстаграм»-аккаунте.
Bookmaker-ratings.ru 14:12
Гаджеты

В iPhone 8 и iPhone X нашли критическую уязвимость для взлома

Китайские хакеры смогли найти способ взлома планшетов и смартфонов Apple.
ToDay News Ufa 05:54
16
Кино

Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
41
Политика

Конкурентка Лукашенко на выборах ответила на вопрос, чей Крым

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в эфире "Еврорадио" ответила на вопрос, чей Крым.
Газета.Ru 15:36
119
Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
11
Футбол

«Бавария» заинтересована в переходе Кавани

Добавим, что Кавани выступал за «ПСЖ» с июля 2013 года после перехода из «Наполи» за 64,5 миллиона евро.
Советский спорт 16:42
Финансы

Курс евро превысил 85 рублей впервые с апреля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 28 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 85 руб. По данным на 16.16 мск, евро стоил 85,08 руб. (+ 1, 01 %), доллар ‒ 72,545 руб. (+ 0, 90 %).
Ведомости 09:51
722
Общество

Онищенко гарантирует, что второй волны коронавируса в России не будет

Второй волны коронавируса в России не будет, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в интервью "Эху Москвы".
Газета.Ru 16:02
2
Экономика

Россия решила ужесточить санкции против Украины

В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка.
Daily Storm 12:13
218
Происшествия

Кличко поймал двух художников-граффитчиков в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 26 июля, лично задержал двух художников, рисовавших в городе граффити.
Известия 26 июля в 08:48
1
Политика

Лукашенко заявил, что сохранение страны важнее выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сохранение страны важнее выборов президента.
RT на русском 13:56
1
Экономика

Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%

Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 06:30
81
Общество

Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала апелляцию на решение суда ЕС, который отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
RT на русском 15:23
32
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
602
Единоборства

Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Происшествия

В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии

Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:46
223
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в ограблении банка в Петербурге

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
РБК 17:44
39
Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM 18:04
115
Футбол

Иличич может пропустить матч против «ПСЖ»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что нападающий Йосип Иличич может пропустить матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится 12 августа.
Евро-футбол.ру 16:45
Шоу-бизнес

Боярская тепло поздравила супруга с 38-летием

В следующем Instagram-посте Боярская рассказала, что в этот же день они с мужем празднуют годовщину свадьбы.
Слово и Дело 14:00
7
Шоу-бизнес

Томас Маркл признался, что не гордится своей дочерью

В ближайшее время на прилавках появится книга о Меган Маркл и принце Гарри "В поисках свободы", которая написана королевскими биографами, сопровождавшими супругов во время их поездок по миру.
Paparazzi.ru 15:37
11
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
1,4K
Транспорт

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
469
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
102
Культура

В США назвали номинантов на премию «Эмми»

РБК 13:05
5
Политика

В Польше сообщили о проблемах у России из-за C-400

Приостановка поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» из России в Китай может быть связана не с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, а китайско-индийским приграничным конфликтом, сообщает Defence24.
Lenta.ru 17:06
3
Спорт

Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт вчера в 05:39
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное