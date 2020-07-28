Напомним, 23 июля аналитики Сбербанка сообщили о выходе потребительского спроса в России на плато. По данным Высшей школы экономики, Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями.

Экономика Скорость доставки иностранных онлайн-покупок увеличат Мишустин предложил найти сбалансированное решение для условий работы российских и зарубежных площадок онлайн-ретейла, "улучшить сервис и скорость доставки товаров". 1

Политика Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского. 111

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 999

Экономика Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах. 1

Происшествия Российскую семью избили на пляже после отказа платить за отдых Российскую семью избили на частном пляже после отказа заплатить за отдых. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает РЕН ТВ.

Общество МТС получил первую лицензию на 5G в России МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора. 639

Политика Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским» Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации. 8

Политика Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики. 578

Общество Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике. 106

Общество Сафронова поместили на карантин в СИЗО из-за подозрения на коронавирус У арестованного по делу о госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова взяли тест на коронавирус, он изолирован в столичном СИЗО «Лефортово», сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. 167