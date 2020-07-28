Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк: восстановление потребительского спроса в России затухает

Напомним, 23 июля аналитики Сбербанка сообщили о выходе потребительского спроса в России на плато. По данным Высшей школы экономики, Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями.
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Сбербанк сообщил о затухающем потребительском спросе в РФ

REGNUM10:28

Сбербанк: восстановление потребительского спроса в России затухает

Коммерсантъ08:53

Сбербанк: траты россиян в июле достигли уровня 2019 года

ПРАЙМ09:35

Потребительский спрос в России начал затухать

Моллы.Ru09:12

Сбербанк зафиксировал снижение потребительской активности россиян

Rambler News Service09:09

Сбербанк выявил снижение темпов восстановления потребительского спроса в России

Экономика сегодня09:58

Сбербанк сообщил о «затухании» восстановления потребительского спроса

РБК08:00
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:22, Ашберн
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
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Армия и оружие

Минобороны Финляндии заподозрило российские Су-27 в нарушении границы

Два российских истребителя Су-27, предположительно, нарушили воздушное пространство Финляндии.
РБК 13:37
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Общество

В Хабаровске впервые арестовали участника митинга в поддержку Фургала

Компания 08:48
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Общество

ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса

В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
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Общество

Билл Гейтс раскритиковал систему диагностики коронавируса в США

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC раскритиковал американскую систему тестирования коронавируса.
Газета.Ru 13:38
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Общество

Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа

Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 14:13
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Игры

Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт вчера в 02:16
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Культура

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru 13:00
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Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Lenta.ru 05:29
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
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Армия и оружие

ПВО Сирии сбили беспилотник Израиля

Военное дело 05:29
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Спорт

Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт вчера в 05:39
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Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

Ведущая шоу "Фигурвью" Елена Родина заметила, что актриса будто нарочито показывала кольцо в камеру смартфона.
iReactor 07:45
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Шоу-бизнес

Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева

Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
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Футбол

«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ

Расписание 1-го тура РПЛ-2020 / 21 (8-11 августа): "Тамбов" – "Ростов" "Рубин" – "Локомотив" "Уфа" – "Краснодар" "Арсенал" – "Ахмат" "Урал" – "Динамо" "Химки" – ЦСКА "Ротор" – "Зенит" "Спартак" – "Сочи" Букмекеры оценили шансы "Зенита" сделать золотой дубль в сезоне-2020 / 21 Алекперов не войдет в совет директоров "Спартака" в 2020 году Матвеев утвержден в должности главного тренера "Урала"
Metaratings 09:12
Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
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Единоборства

Олейник подверг критике Яна за оскорбления белорусского бойца UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник раскритиковал отечественного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна за оскорбления в адрес белоруса Андрея Орловского.
RT на русском 11:00
Религия

Православные отмечают День крещения Руси

Вести.Ru 03:22
Армия и оружие

Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
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Происшествия

В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
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Единоборства

Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Космос

Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне

Evo-rus.com вчера в 07:53
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Общество

ЦБ проверяет Альфа-банк после утечки данных клиентов

Напомним, на прошлой неделе газета "Известия" рассказала о появившемся в даркнете объявлении о продаже базы данных клиентов крупных российских банков.
Anews 12:27
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Экономика

Кредитные каникулы предоставлены жителям Ямала на сумму 113 млн рублей

Кредитные каникулы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) предоставлены физическим лицам на общую сумму 113 млн рублей.
ТАСС 09:11
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Общество

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
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Политика

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

RT на русском 12:46
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Экономика

В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»

Ранее Минфин США объявлял отсрочки по вступлению в силу санкций в отношении группы ГАЗ, очередной дедлайн наступает 22 января 2021 года.
Lenta.ru 13:45
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Происшествия

В Ингушетии расстреляли сотрудника Росгвардии

Неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии в Ингушетии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 15:07
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