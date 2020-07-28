Экономика
КоммерсантъСбербанк: восстановление потребительского спроса в России затухает
Напомним, 23 июля аналитики Сбербанка сообщили о выходе потребительского спроса в России на плато. По данным Высшей школы экономики, Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями.
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Сбербанк выявил снижение темпов восстановления потребительского спроса в России
Экономика сегодня09:58
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:22, Ашберн
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Армия и оружие
Минобороны Финляндии заподозрило российские Су-27 в нарушении границы
Два российских истребителя Су-27, предположительно, нарушили воздушное пространство Финляндии.
РБК 13:37
Общество
ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса
В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
Общество
Билл Гейтс раскритиковал систему диагностики коронавируса в США
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC раскритиковал американскую систему тестирования коронавируса.
Газета.Ru 13:38
Общество
Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа
Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 14:13
Игры
Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт вчера в 02:16
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru 13:00
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили беспилотник Израиля
Военное дело 05:29
Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт вчера в 05:39
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
Ведущая шоу "Фигурвью" Елена Родина заметила, что актриса будто нарочито показывала кольцо в камеру смартфона.
iReactor 07:45
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
Территория новостей 01:16
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ
Расписание 1-го тура РПЛ-2020 / 21 (8-11 августа): "Тамбов" – "Ростов" "Рубин" – "Локомотив" "Уфа" – "Краснодар" "Арсенал" – "Ахмат" "Урал" – "Динамо" "Химки" – ЦСКА "Ротор" – "Зенит" "Спартак" – "Сочи" Букмекеры оценили шансы "Зенита" сделать золотой дубль в сезоне-2020 / 21 Алекперов не войдет в совет директоров "Спартака" в 2020 году Матвеев утвержден в должности главного тренера "Урала"
Metaratings 09:12
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Единоборства
Олейник подверг критике Яна за оскорбления белорусского бойца UFC
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник раскритиковал отечественного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна за оскорбления в адрес белоруса Андрея Орловского.
RT на русском 11:00
Религия
Православные отмечают День крещения Руси
Вести.Ru 03:22
Армия и оружие
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Единоборства
Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи
Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Космос
Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне
Evo-rus.com вчера в 07:53
Общество
ЦБ проверяет Альфа-банк после утечки данных клиентов
Напомним, на прошлой неделе газета "Известия" рассказала о появившемся в даркнете объявлении о продаже базы данных клиентов крупных российских банков.
Anews 12:27
Экономика
Кредитные каникулы предоставлены жителям Ямала на сумму 113 млн рублей
Кредитные каникулы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) предоставлены физическим лицам на общую сумму 113 млн рублей.
ТАСС 09:11
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
RT на русском 12:46
Экономика
В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»
Ранее Минфин США объявлял отсрочки по вступлению в силу санкций в отношении группы ГАЗ, очередной дедлайн наступает 22 января 2021 года.
Lenta.ru 13:45
Происшествия
В Ингушетии расстреляли сотрудника Росгвардии
Неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии в Ингушетии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 15:07