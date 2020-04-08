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Газета.RuГазета.RuСбербанк возвращается к привычному режиму работы с 9 апреля

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Сбербанк возвращается к привычному режимы работы с 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации. Все отделения банка будут работать по стандартному расписанию, чтобы обеспечить финансовые услуги вблизи мест проживания россиян.
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с чего всё началось
«Учитывая пожелания клиентов и исходя из их интересов, с 9 апреля все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом»,— заявил
 первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин.
Коммерсантъ10:52

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Сбербанк переводит все отделения на обычный режим работы

Коммерсантъ10:52

Сбербанк переводит все отделения на обычный режим работы

Вести.Ru10:47

Сбербанк с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы

ТАСС10:11

Сбербанк переведет все отделения в обычный режим работы

URA.Ru10:27

Сбербанк с 9 апреля переведет большинство своих отделений на обычный режим работы

Интерфакс10:04

Сбербанк решил с 9 апреля перевести все отделения в обычный режим работы

РБК10:01

Отделения Сбербанка перейдут на обычный режим работы с 9 апреля

Агентство Москва09:56
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