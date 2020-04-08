Коронавирус
Газета.RuСбербанк возвращается к привычному режиму работы с 9 апреля
Сбербанк возвращается к привычному режимы работы с 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации. Все отделения банка будут работать по стандартному расписанию, чтобы обеспечить финансовые услуги вблизи мест проживания россиян.
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с чего всё началось
«Учитывая пожелания клиентов и исходя из их интересов, с 9 апреля все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом»,— заявил первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин.Коммерсантъ10:52
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