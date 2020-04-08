с чего всё началось

Сбербанк возвращается к привычному режимы работы с 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации. Все отделения банка будут работать по стандартному расписанию, чтобы обеспечить финансовые услуги вблизи мест проживания россиян.

Сбербанк возвращается к привычному режиму работы с 9 апреля

Авто Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).

Общество В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.

Политика Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

Политика ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество Синдзо Абэ введет чрезвычайную ситуацию в Японии Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен объявить в стране чрезвычайную ситуацию в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Токио и других крупных городах, сообщает Kyodo News со ссылкой на источник в правительстве.

Происшествия Силовики запретили покидать Чечню жителю Германии 30 марта силовики отпустили его к родным, но отобрали у него все документы и запретили покидать Чечню, сообщил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

Общество Сын президента Сербии заболел коронавирусом Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его старший сын заразился коронавирусом.

Экономика ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.

Общество В Москве медики смогут парковаться бесплатно В Москве в ближайшее время парковка станет бесплатной для медиков, пишет Дептранс в Telegram.

Энергетика Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14% Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.

Общество В Крыму подтвердили еще три случая заболевания коронавирусом Установлено, что один из членов семьи с подтвержденным лабораторным случаем COVID-19 ранее находился на стационарном лечении в центральной городской больнице Армянска.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Общество Состояние Бориса Джонсона ухудшилось Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.

Политика Путин призвал вернуть нормальный график работы Президент Владимир Путин выступил с обращением к губернаторам по теме борьбы с коронавирусом.

Политика Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.