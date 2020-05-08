В пресс-службе Сбербанка уточнили, что снижение ставок по рублевым вкладам соответствует тенденции, которая в данный момент складывается на российском банковском рынке. В последний раз госбанк снизил базовые ставки в рублях 10 января. Тогда они снизились на 0,1–0,25 процентных пункта.

Сбербанк впервые с января снизил ставки по рублевым вкладам

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